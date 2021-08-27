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準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期

【明報專訊】垃圾徵費條例終通過，但不代表這輛減廢「火車頭」可全速啟動。環境局長黃錦星昨未交代徵費落實時間，環團普遍擔心正式實施無期，又稱減廢配套仍不足，認為政府為求政策上馬，但附加多項限制，擔心削弱政策成效。

立法會去年一度終止審議垃圾徵費條例草案，隨後於今年「復活」重啟審議，其間政府與立法會今年3月舉行閉門會議，之後政府提出準備期等措施，令法例有效落實增添變數。

多項讓步：準備期免費派袋 助收餐飲廚餘

綠惜地球表示，明白實施垃圾徵費法例有一定難度，加上疫情下對部分市民構成財政負擔，但都不應是拖慢落實進度的藉口，批評法例通過後的準備期由原來的12至18個月，變為至少18個月，而準備期之後的實施日期，須獲立法會環境事務委員會同意及刊憲，而不是現時確立；至於其他讓步措施包括在準備期向市民派發免費膠袋，以及免費為餐飲業收集及處理廚餘，家居卻無類似安排。

綠領行動引述環保署數字稱，2019年都市固體廢物人均棄置量達每日1.47公斤，較2011年1.27公斤高出0.2公斤，認為廢物問題嚴峻，準備期不應多於18個月，並在準備期後正式落實收費。

多問題待解 鄉村屋苑收集點恐變亂棄場

該組織認為，在準備期至少有三大問題需跟進，包括非法棄置問題至今未有整全的應對方案，擔心屋苑的大型垃圾收集點會淪為非法棄置廢物的黑點；另外街邊垃圾桶數量應逐步削減，垃圾桶體積亦應變細，並變得透明，以防止市民在街邊隨手丟棄紙屑以外的垃圾。而據政府統計，目前香港村屋居民逾22萬戶，佔所有住宅單位近一成，但目前鄉村式垃圾站缺乏規劃及監管，常被堆積建築廢料，促政府改善垃圾站設計及加裝攝錄機，加強監察非法棄置活動。

相關字詞﹕綠領行動 綠惜地球 垃圾徵費

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