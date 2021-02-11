7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%

外傭組織譴責集中檢疫 憂加深歧視

香港亞洲家務工工會聯會昨發聲明，對港府以指定酒店集中檢疫外傭表示憤怒及強烈譴責，外傭措施有別或會讓人有錯誤信息，認為外傭比其他人更易傳播新冠病毒及更危險，加深外傭在港面臨的歧視。聲明要求政府解釋為何指定檢疫酒店只針對外傭而設，聯會又稱接獲投訴，有僱主要求外傭從工資中扣除檢疫費，甚至威脅解僱外傭。

羅致光稱平衡外傭需求及防疫

先安排一間酒店 有序輸入外傭

勞工及福利局長羅致光昨表示，社會上對於安排外傭到港有兩種聲音，一種表達家庭面對缺乏外傭的艱難困境，另外亦有人擔心變種病毒肆虐，大量輸入外傭會對防疫工作造成很大壓力。羅致光表示要平衡兩方，決定先行提供一間檢疫酒店，讓外傭輸入有序，「實際上可能8月30日之後就已經滿咗」，又稱當局正物色其他指定檢疫酒店，也會考慮其他檢疫途徑，時機成熟便會公布。

羅又稱，香港外傭數目最高峰時有40萬人，目前不足36萬人；疫情開始前，平均每日有130名外傭到港，把菲律賓及印尼列為極高風險地區時，每日外傭到港數字接近零。他補充，自從8月1日更改了外防輸入條件，有超過110名外傭從兩地到港。

本報翻查檢疫酒店收費名單，現有23間酒店提供800元以下一晚的選擇，當中最便宜的是紅茶館酒店油麻地永星里及紅茶館酒店紅磡機利士南路，每晚只需450元，另外華麗銅鑼灣酒店及華麗都會酒店亦提供480元一晚的客房選擇。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民推算，目前約有6000至7000名外傭在印尼及菲律賓等候來港，而目前政策只能一人一房，「一齊爭409間房，只吸納到6%至7%」，「估計5分鐘應該畀人搶晒，我公司有400個外傭等緊，我搶到10個位已經好叻」。

張結民估算，現時檢疫費約需1.7萬元，加上入境簽證、領事館費用、驗身費用等，約需1.2萬至1.3萬元，再加上機票錢，一個外傭來港的成本已達3萬多。不過，張結民預料，即使成本上升，需求仍然很大，「本地已經找不到適合傭工，想給多一點錢都很難請」。他又盼政府最好提供2000個酒店檢疫房間，才可再較短時間解決長時間不夠外傭的問題。

（新冠疫情）