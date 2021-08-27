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何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪

【明報專訊】專家因應變種新型冠狀病毒提倡全民接種疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所；並要求自費定期檢測替代打針只能是過渡，未來需要打針。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人建議，不打針的教職員要被停職、停薪。不過，直資學校議會主席陳狄安稱，香港是自由開放社會，未必需要強制打針，冀議員讓教職員自行選擇。

學校教職員需於下周三（9月1日）前接種疫苗，否則要自費定期檢測。張宇人昨在港台《千禧年代》建議，不打針的教職員應停職、不獲發薪酬。他說，其建議關乎保障學生，否認是強迫教職員打針。他又說教師本身「有責任保障學生，這不是個人選擇（打針與否）就『大晒』、凌駕自己專業」。

直資校議會冀讓教職員自行選擇

直資學校議會主席陳狄安昨在同一節目表示，他認識有教師屬長期病患者或大病初癒，「強迫他們打針亦非好事」，加上本港是自由開放社會，認為未必有需要強制教職員打針，冀議員留待教職員自行選擇。教育局早前開出學校恢復全日課的條件，包括學校七成或以上教職員已打針，陳說曾接觸的學校教職員接種率逾七成，已形成保護屏障。

本報昨就教職員強制打針問題分別聯絡教聯會主席黃錦良及兩名副主席，惟截稿前無回覆。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》和港台《千禧年代》表示，料至明年初仍需維持清零政策，若完成接種兩針的比率達七成，可開始逐步放寬防疫措施，但以香港人口計算，520萬人接種才夠七成，仍要多120萬人打針才算達第一階段目標；又稱本港即使有500萬至600萬人打針，亦不能除口罩和解除所有防疫措施，否則疫情可如以色列般反彈。

何栢良稱自費檢測屬過渡 必須打針

何栢良認為，現在已有國家限制未完成接種者進入部分人多場所，港府亦需考慮。他又稱，自費定期檢測是過渡性質，未來一定要接種疫苗，不能一直用檢測代替。

接種疫苗「即日籌」安排今日起擴展至12歲或以上中小及大專生，陳狄安說有關安排方便有意打針的學生，但未必令更多學生想接種疫苗。至於學校有何措施推動學生打針，陳說倘學生打針後不適，學校支持他們告假休息；中學亦有很多課外活動、學界比賽等，若有關比賽復辦，料能鼓勵有意參賽的學生打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新冠疫情 陳狄安 張宇人 何栢良

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