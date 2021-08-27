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9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加

【明報專訊】本港連續9日沒有本地的新型冠狀病毒個案，但輸入個案急升，昨有3宗輸入個案，並有約20宗初步確診，料皆屬輸入，若確診將是接近兩個月來首次單日確診達雙位數。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，初步確診者主要是泰國抵港的船員，他認為抵港確診將持續增加，機場和檢疫酒店需嚴防，包括職工一定要接種疫苗，並應監察公營醫療壓力調節入境政策。

本港昨增3宗輸入個案，均涉L452R變種病毒株，而且都完成接種兩劑新冠疫苗。另外，由於卡塔爾航空於8月24日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班QR818，一名乘客抵港確診及2名乘客未符指定條件，衛生署禁止該航空公司客機從多哈着陸香港至下月9日。

許樹昌籲監察公院壓力 評估免檢政策

昨另有約20宗初步確診，若今日確診將是自7月3日近兩個月來首次錄得雙位數個案。許樹昌稱，初步確診個案全屬輸入個案，主要涉及由泰國抵港船員，驗出病毒的船員已送院，其餘船員留在船上檢疫。許樹昌料，抵港確診數目將持續增加，本港的機場和檢疫酒店都需要嚴防，包括相關職工一定要接種疫苗減低感染風險，並應切實執行防疫建議如酒店要確保通風量足夠、開房門時需要關窗等。許又認為，應監察輸入個案對公營醫療造成的壓力，包括輸入個案是否多重症、需否佔用很多深切治療病牀等，去評估是否需要調節入境政策例如收緊豁免檢疫範圍。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，外傭將可來港會帶來風險，適逢下周開學，學生室內聚集，一旦有Delta變種病毒進入社區可現超級群組爆發，呼籲市民要盡快打針。

袁國勇：清零為爭時間打針 與病毒共存

港大微生物學系講座教授袁國勇等學者日前在本報撰文指，若以科興疫苗對Delta病毒有效率等數據推算，達群體免疫的接種率門檻為142.9%，袁國勇昨日於商台《在晴朗的一天出發》解釋，疫苗屏障是指可阻病毒傳開，上述比率代表高於實際可做到的水平，群體免疫成不實際，疫苗無法有效阻止病毒傳播，現在共同目標是每個人均接種疫苗，避免重症和死亡、公營醫療系統免受不必要負荷。袁國勇說，許多人混淆了「清零」和「撲滅病毒」，清零為短暫政策去利用此時間接種疫苗，繼而討論放寬邊境和社交距離措施，與新冠病毒共存。

（新冠疫情）

相關字詞﹕船員 何栢良 許樹昌 衛生防護中心 新冠疫苗 新冠疫情

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