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懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟

【明報專訊】大埔廣福道周日發生2死8傷嚴重車禍，其中一名4歲男童仍在兒童深切治療部留醫，男童被捲入車底的懷孕母親亦正留院治療。本報接觸到男童父親劉先生，當日在場抬車救人的他提及兒子時不禁落淚，稱兒子稍有好轉但未過危險期，現未清醒，未知腦部受損情况，「手腳郁唔郁到、講唔講到嘢、表達同認知點都唔知」，唯有「自己一個支撐住三個人」，盼望奇蹟。

腹中幼女待4周後方確定無礙

劉先生自事發當日起，每天衣不解帶在威爾斯親王醫院照顧妻兒，面容憔悴，有時進入病房陪伴兒子，其餘時間則坐在病房外靜候，只及回家梳洗，平時靠親友買飯到醫院。他向本報記者稱，38歲妻子伍美芳剛從「鬼門關」走出來，已由深切治療部轉往加護病房治療，腹中20周大的幼女暫時穩定，但醫生稱需待胎兒24至26周大，才可確定是否真正無事。

4歲子腦部受損情况未明

他又說4歲兒子劉殷喆狀况稍有好轉，惟腦部受損，至今仍在減顱內壓，下周或有望進入下一個治療階段，現時尚未清醒。他曾與對兒子說話，但不知他能否聽見，更未知其腦部實際損傷情况，形容治療期十分漫長，充滿未知數，「有無辦法返正常學校唔知；有無辦法過正常生活唔知；手腳郁唔郁到、講唔講到嘢、眨唔眨到眼、表達同認知點都唔知」。

劉先生憶述意外發生一刻猶有餘悸，他稱當日一家人外出購物，準備迎接幼女誕生，橫過涉事馬路時，「突然嘭一聲，擰轉身唔見咗兩個（妻兒）」。他當時只見兒子倒臥在燈柱附近，妻子卻不見蹤影，四處張望才得悉妻子被困車底。

感激抬車街坊相助 暫無經濟困難

劉先生稱，當時有人提醒勿移動傷者，但涉事的士正漏出偈油及冒白煙，若不即時移開，有可能有更大危險，幸有不少壯漢一呼百應，小心抬起的士，過程中並無移動到傷者，他十分感激那些仗義相助的街坊。劉先生早前因疫情失業，年初才重返職場，目前無即時經濟困難，稱感激市民好意。他續稱，意外至今未敢看事發片段及相片，不知兒子是如何被車撞到，想到兒子當時狀况不禁落淚，「佢仲咁細，我唔敢睇片，都唔知影唔影到，佢細細粒」。

劉先生又表示自己不能完全代替妻子，「個仔要攬住媽媽瞓」，說需要一個奇蹟，現時只有自己一個人支撐住三個人，「但都要生存，先可以handle（處理）」。

另外，香港心理衛生會早前開設熱線，協助意外後情緒受困的市民。該會透露，有求助者來電表示，因曾目睹意外現場情况而出現心理困擾，包括恐懼、手震、失眠及不安等。該會稱，有關心理或生理上的轉變屬正常創傷後壓力反應，一般約一個月內會自我調節。如感困擾，可試盡量維持規律作息和生活習慣，保持個人興趣，適時放鬆，找親友傾訴及減少接收相關資訊。若徵狀持續超過一個月，影響日常生活，建議向專業人士求助。該會輔導熱線為6041 9396。

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