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英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬

【明報專訊】英國政府1月底起為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民英國簽證計劃，英國內政部昨日公布最新數據，計劃實施首5個月累計接獲6.49萬宗申請，當中約73%、4.73萬宗申請已獲批。

根據英國內政部今年第二季、即4至6月最新入境數字，共有3.06萬宗BNO簽證申請，較首季的3.43萬宗減少3,700宗，跌幅近11%。BNO簽證計劃由1月底至6月底累計收到6.49萬宗申請，至今4.73萬宗申請獲批。翻查資料，首季僅7200宗申請獲批，即第二季批出的申請高達約4萬宗。

而獲批BNO簽證的申請當中，68%持有BNO或香港特區護照。獲批簽證的受養人中，70%持有香港特區護照以外的護照，包括67%是持有中國護照。

獲批受養人67%持中國護照

另外，英國政府為港人提供入境時可申請的過渡准許證LOTR（Leave Outside the Rules），7月19日截止申請，第二季共向港人批出1900宗LOTR申請，較首季批出的5500宗下跌約65%。

移民顧問、信睿環球公司創辦人司徒詠怡預料，由於不少中產人士的移民成本較高、家累較多，或需時處理財務和計劃，預計明年才是移民高峰期。

移民顧問料明年是移民高峰

司徒詠怡認為，BNO簽證申請宗數稍跌或因加拿大2月初公布開放式工作簽證並於6月初公布詳細計劃，或令部分原本計劃移英的人轉投加拿大，甚至重新考慮應移民到哪個國家。

相關字詞﹕英國內政部 移民英國 BNO簽證 移民

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