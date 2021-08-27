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林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢

【明報專訊】香港2009年主辦東亞運以來，再有機會辦大型運動會，香港體育學院及港協暨奧委會昨分別歡迎粵港澳承辦2025年全運。體院主席林大輝期望爭取主辦劍擊等港隊強項，上月帶領張家朗奪得奧運金牌的劍擊隊總教練鄭兆康（圖）亦盼主場出戰有利港將發揮。

另盼爭辦「有優勢」羽毛球單車

林大輝昨表示，將爭取主辦港隊具優勢的項目，「國務院的宣布，不單對本地體壇，對整個香港也是一種肯定。從香港角度，當然希望爭取有優勢和受歡迎的項目，包括羽毛球、劍擊及單車等在香港主辦。實際如何與廣東及澳門分工，則有待進一步商討」。他又稱，體院新設施大樓預計2024年建成，將會有更多的訓練地方，需要時會再向政府爭取。

港協：與屬會協調辦賽

港隊在東京奧運奪得1金2銀3銅，6面獎牌創歷屆之最，上月奪男子花劍個人賽金牌的張家朗，未及凱旋便隨隊轉赴中國隔離，日前才重返訓練場，準備下月中在第14屆全運衝擊金牌。4年前香港於亞洲國際博覽館首辦劍擊亞洲賽，正領港隊準備今屆全運的總教練鄭兆康相信，香港有力在2025年全運主辦此項，「全運是4年一度體育盛事，能夠成為東道主之一當然高興，更重要是讓港將有主場之利，我希望香港能承辦劍擊項目，亦相信香港有能力辦好」。

港協暨奧委會昨亦稱與粵澳合辦全運，有助鞏固香港大型體育盛事之都地位，會與屬下體育總會協調辦賽。浸大體育、運動及健康學系教授鍾伯光認為，辦全運或帶動旅遊，有助香港加強建立體育產業。

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