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粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽

【明報專訊】國務院同意廣東、香港及澳門合辦2025年第十五屆全國運動會，經費由三地政府自籌，中央會給予一次過定額補助，並要求充分利用現有場館，嚴格控制預算。本地體育界稱啟德體育園將於2023年落成，再加上現有設施及海岸線，足可辦多項水陸賽甚至開幕或閉幕禮。除了全運，香港單車總會正與澳門商討辦單車賽，盼預演跨地合作。

國務院要求嚴控預算 充分用現場館

國務院辦公廳公布同意三地辦全運會，並稱體育總局及三地政府要嚴格按照規定，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館，嚴格預算管理，節約成本。特首林鄭月娥昨表示歡迎，又稱辦全運可提振香港體育發展，並感謝中央政府信任和支持。

啓德體育園2023竣 足辦足球田徑

2023年落成的啟德體育園主場館可容納5萬名觀眾，室內體育館可容納1萬觀眾，公眾運動場可容納5000人。浸會大學體育、運動及健康學系教授鍾伯光說：「（體育園）主場館除了可辦足球項目，副場符合田徑項目要求，甚至可成為主場館，而城門河可辦賽艇，香港大球場亦能辦欖球賽。」對於香港能否繼北京奧運後再辦馬術項目，他說關乎馬匹檢疫，需包括賽馬會等多方合作。鍾稱澳門有場地辦武術、跆拳道等，廣州則曾辦亞運，三地配套不成問題。

香港單車總會主席梁鴻德表示，香港辦全運場地單車項目不成問題，但能否一同承辦其餘分項則存變數，「以出入境措施來說，由一地主辦所有分項較適合，我們最近翻新BMX場地，修復被（超強）颱風山竹破壞的設施，料可辦速度賽，但欠花式賽場地。當然我們樂見政府為全運建場地，但難如BMX場地般在大型運動會後由總會自負盈虧」。

香港曾連續逾10年合辦環南中國海單車大賽，賽事2009年起停辦。梁鴻德透露正籌辦公路單車多日賽，類似當年環南中，「這會是一項公路單車多日賽，我們正與澳門方面商討，若明年成事，可預演一次跨地合作組織，但當然仍要視乎疫情等不同變數」。

有海岸線優勢 助舉行水上賽

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，本港有條件辦大部分全運陸上運動，且本港具海岸線優勢，有助辦水上賽，並有條件爭取辦開幕或閉幕禮。至於需否建選手村，他稱可循多方向考慮，本港有逾1萬間酒店房，亦可建臨時房屋等。他預計辦全運會將帶動就業，若屆時疫情已過，有旅客來港相信可增收入。

廣州曾辦亞運 主場館容8萬人

港澳將首度辦全運，廣東則已有經驗，對上一次於2001年辦全運會，開幕場地和主要賽場都在廣州天河區廣東奧林匹克體育中心，該場可容逾8萬名觀眾，亦曾作2010年亞運會主場館及亞洲殘運會的開幕、閉幕式場地。廣州天河體育中心則曾辦1987年全運會，曾為2010年亞運會翻新，建成擁有七大場館的國家級大型體育中心。

記者昨到廣東奧體中心的足球場，昨日有女足運動員訓練，足球場草皮、跑道等仍算新，觀眾席座椅則比較殘舊，幾乎每個座位都有污迹。廣東奧林匹克大酒店佔據奧體中心臨街最顯眼位，現人去樓空，室內天花板多處漏水。據酒店告示已於2017年6月停業。

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