Ms Mo話獄中嘅衛生情况好似屋企咁好,但呢張「灰色的網」令人倒胃,還押之初就瘦咗3公斤,𠵱家冇肥番,但總算冇再瘦落去。佢話自己堅持心境造就環境,喺獄中貼政府公文袋,亦努力重溫法文,用英文同訪客講,「I may be stumbling but not falling(我或許走得跌跌撞撞,但沒有倒下)」,亦繼續為監倉內的年輕人開英文班,想同牆外嘅大家報個平安。