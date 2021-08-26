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2021年8月26日星期四
港聞二
鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規
張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑
屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料
黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持
十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展
垃圾徵費恢復二讀 準備期18月生效無期
「反起底法」信息發放平台「能力」惹議
財庫局追加逾1730億撥款 1320億注抗疫基金
律政人員可「升仙」 三讀通過
再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委
體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病
死前兩月覆診 醫生：疑患心肌炎 可做運動
七旬翁招認「淫心起」侵犯 疑被姦外孫女不指證
前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成
海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月
港台兼職記者藏對講機玩具槍准保釋
非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥
即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢
難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課
不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性
港人抵英後確診 穗禾苑居所大廈強檢
何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限
搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑
外派員工來港成本減 主因房租跌
教局：超額教師約千 幼師薪表不可行
勞福局：3年7工會解散
鐵騎士捱撞命危 切線私家車司機被捕
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【Emily】垃圾徵費二讀 張宇人：我同環境局對着幹20年
【Emily】修例遏起底 梁美芬建議喺連登宣傳
【Emily】葉劉倡行會學幼園 月月搞慶生
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【明報專訊】（請看附圖）
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