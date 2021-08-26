教局：超額教師約千 幼師薪表不可行

教育局2019年中起檢討計劃，包括資助模式、教師專業、監管和質素保證等。局方稱，倘設強制性幼師薪級表，並與政府資助掛鈎，將由當局每年核准開辦班級數目及教職員編制；在善用公帑的大前提下，幼稚園在學期中招收插班生時必須善用空置學額，令學校收生彈性及家長的選擇減少。當局說，會維持現時幼稚園教師薪酬範圍的安排，讓校方因應員工工作經驗、表現、資歷等釐定薪酬。

幼教計劃檢討完成 稱時日短不宜大改

局方指出，由計劃實施至2019年中展開檢討，只有兩年多時間，不宜作根本性或原則的改變，檢討旨在探討計劃執行細節需改善之處。局方提出多項措施助幼稚園發展，包括新學年起為資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師，提供較長時期及有系統的課程；將每校50萬元的校舍裝修津貼名額增加200個，助幼稚園改善校舍；提供一筆過5萬至6萬元的額外資助，讓學校啟動有系統的家長教育課程等。