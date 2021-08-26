外派員工來港成本減 主因房租跌

每人成本218萬續列亞洲第四 按年減3.9萬

是次調查有160個國家、300多間企業參與，涵蓋超過1萬名外派員工的薪酬資訊，福利成本主要包括住房、國際學校、交通等開支。其中本外派員工的整體薪酬組合成本達405,685美元（約316萬港元），是亞洲及全球最昂貴地區。至於香港外派員工的薪酬成本則位列亞洲第四、全球第五。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，去年過半數地區外派員工的整體薪酬成本都下降，很大原因與疫情影響經濟及員工流動有關，其中香港的外派員工，薪金升幅不足1%，但主要因租金下跌，僱主需付出的住屋津貼減少。

中泰星薪酬成本減 台灣反增

其他外派員工薪酬成本下降的地區包括新加坡、中國內地、泰國等，其中泰國的外派員工平均減近1.8萬美元，是其中一個跌幅最大的地區。台灣趨勢則相反，去年外派員工的整體薪酬組合成本為248,228美元，較前一年增加10,733美元，更首次躋身全球頭十位。關禮廉稱，去年台灣外派員工的福利成本平均增逾6500美元，租金顯著上漲，反映去年台灣控制疫情得宜，不少企業將外派員工遷移當地。關禮廉稱，疫下各地出入境管制影響企業擴張，香港的外派員工市場能否復蘇，要視乎地區性經濟復蘇步伐。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，不少地區開始不以「清零」為目標，但外派員工很多時與家人同赴工作地，相信仍以「清零」為目標的地區包括香港，對外派員工的保障較高，加上香港仍有很多商業機會，料香港外派員工的市場仍有競爭力。她又稱，暫時未留意到企業因政治因素撤走外派員工，但政治及疫情均變得很急、很大，兩者均是企業的重要考慮。