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搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑

【明報專訊】海關本月19至23日採取代號「截擊者」執法行動，偵破一宗涉款1.7億元的洗黑錢案，拘捕3名跨境車司機及兩名找換店負責人，5名男子介乎40至43歲。他們涉嫌自5月起經港珠澳大橋，運送報稱自用、來歷不明現金往澳門及珠海。為海關首次偵破利用跨境車司機協助洗黑錢案件。案件仍在調查，海關不排除更多人被捕。

有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲表示，有兩名七人車司機自5月起向海關申報17次、共攜帶1.7億元前往澳門及珠海，每次約300萬至2700萬元現金，報稱自用，引起執法人員懷疑。海關調查兩人背景，發現他們收入及財產背景與申報不符，其中一人報稱居於天水圍公屋、存款幾萬元，另一司機報稱住元朗劏房，存款數百元，海關遂展開行動。

出境後車停路邊交收 部分錢來自找換店

關員於19日傍晚發現目標七人車辦理出境手續，司機申報攜2000萬元現金往澳門，車輛出境後停在路邊。另一輛中港拖車亦完成出境手續，拖車及後駛至與七人車會合，七人車司機將現金交予拖車，過程不足20秒。監視關員見時機成熟，先後在觀景山隧道截查兩車司機，並在拖車檢獲2000萬元現金。海關於跟進調查發現部分現金來自觀塘一間找換店，關員於上周六拘捕找換店董事及職員，檢走多部手提電話及逾30萬元現金。海關及後再拘另一名同樣經常申報攜大量自用現金的七人車跨境司機，又凍結多名被捕人合共58萬元資產。

稱赴澳門無入境紀錄 查司機為何不需隔離

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱，案件犯案手法迂迴，分工仔細，被捕司機甚至未能掌整個流程，加上涉及跨境犯罪，手法令犯罪集團難以被發現，海關將繼續調查，並與澳門及珠海當局合作，相信有不法分子利用跨境司機於疫情下開工不足，以報酬誘使對方幫助洗黑錢。海關仍在調查涉案司機為何能在短時間出入境不需隔離，暫沒發現他們入境澳門紀錄，懷疑司機可能利用「回港易」入境。

相關字詞﹕珠海 澳門 港珠澳大橋 找換店 洗黑錢 跨境司機 海關

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