何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限

【明報專訊】港府希望下月底達至七成合資格人口接種第一針新冠疫苗的階段性目標，但港大感染及傳染病中心總監何栢良指，若主要年齡群組均達到七成接種率可考慮放寬部分食肆人數限制等防疫措施。領展為鼓勵市民打針，下月推行外展接種服務，並向現場接種者送一公斤香米。
上周4宗接種14日內離世報告
食衛局昨公布，截至本周日（22日）的一個星期，衛生署接獲4宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及兩男兩女，他們在接種第二劑復必泰疫苗後1至6天內出現胸痛，情况穩定。另外，同期衛生署接獲4宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及4名年齡介乎50歲至82歲男子，個案均沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起，個案有待專家委員會評估。
港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，疫苗接種率達七成「肯定唔係目標」，而是要適合接種的年齡層都應100%全民接種。即使下月本港主要年齡群組均達到七成接種率，仍未可大幅度放寬社交距離措施或放鬆外防輸入措施，但認為可放寬要求員工接種了一針或兩針的C類和D類食肆的人數限制，及適度放寬戶外運動，而市民需有心理準備起碼戴多一年口罩。
領展推外展打針 送1公斤米
領展為鼓勵市民打針，樂富廣場將於9月2日及23日舉行外展疫苗接種復必泰服務，現場完成接種者可獲贈一公斤香米，如香米送完將改送其他禮品，領展的疫苗接種大抽獎亦將於9月1日起接受登記。