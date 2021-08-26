何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限

上周4宗接種14日內離世報告

食衛局昨公布，截至本周日（22日）的一個星期，衛生署接獲4宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及兩男兩女，他們在接種第二劑復必泰疫苗後1至6天內出現胸痛，情况穩定。另外，同期衛生署接獲4宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及4名年齡介乎50歲至82歲男子，個案均沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起，個案有待專家委員會評估。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，疫苗接種率達七成「肯定唔係目標」，而是要適合接種的年齡層都應100%全民接種。即使下月本港主要年齡群組均達到七成接種率，仍未可大幅度放寬社交距離措施或放鬆外防輸入措施，但認為可放寬要求員工接種了一針或兩針的C類和D類食肆的人數限制，及適度放寬戶外運動，而市民需有心理準備起碼戴多一年口罩。

領展推外展打針 送1公斤米

領展為鼓勵市民打針，樂富廣場將於9月2日及23日舉行外展疫苗接種復必泰服務，現場完成接種者可獲贈一公斤香米，如香米送完將改送其他禮品，領展的疫苗接種大抽獎亦將於9月1日起接受登記。

（新冠疫情）