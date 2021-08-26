不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性

財庫局昨公布，知悉金融監管機構及諮詢機構將響應政府呼籲推行「以接種疫苗取代定期檢測」，除了金管局已於8月推行，證監會、保監局、積金局、財務匯報局和香港金融發展局亦正計劃類似安排，所有僱員不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種首針須每兩周在檢測中心驗病毒。

保安業：確認健康問題 宜補貼檢測

保安業商會主席何啟文昨在港台《千禧年代》稱，很多適合打針的保安員已打針，惟部分有健康問題或不敢接種，而保安員薪金不高，若要他們自費驗病毒或對他們造成經濟負擔。何建議當局讓保安員到政府機構檢查，若確定不宜打針後，當局可補貼檢測。他說，商會正研究與醫療機構合作為員工提供身體檢查，另與檢測公司洽談提供優惠予業界。

熱血公民鄭松泰昨在立法會就多個行業要求不打針者自費檢測，表示關注有市民批評此規定變相強迫員工打針，又指政府一直用一種「偽選擇」的接種方法，避免承擔任何的法律責任是「幾卑鄙的做法」。

食衛局長陳肇始稱，美國、英國、法國等正考慮甚至已立法強制個別屬高風險組別或職業的人打針，例如醫護，本港目前就個別群組打針的行政安排是較具彈性的做法，個別人士選擇不打針仍有空間自費檢測，她又認為風險較高的行業接種率達九成「大家先安心」。

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