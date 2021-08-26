不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性

【明報專訊】特首林鄭月娥前日強烈呼籲僱主要求所有員工接種新型冠狀病毒疫苗，否則要定期自費檢測病毒，財經事務及庫務局昨公布證監會、保監局、積金局等五大金融監管及諮詢機構會響應。不過，有議員關注政府要求打針否則自費檢測是「偽選擇」和「卑鄙」，食衛局長陳肇始指外國有地區強制接種，本港的行政安排是較具彈性的做法。
財庫局昨公布，知悉金融監管機構及諮詢機構將響應政府呼籲推行「以接種疫苗取代定期檢測」，除了金管局已於8月推行，證監會、保監局、積金局、財務匯報局和香港金融發展局亦正計劃類似安排，所有僱員不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種首針須每兩周在檢測中心驗病毒。
保安業：確認健康問題 宜補貼檢測
保安業商會主席何啟文昨在港台《千禧年代》稱，很多適合打針的保安員已打針，惟部分有健康問題或不敢接種，而保安員薪金不高，若要他們自費驗病毒或對他們造成經濟負擔。何建議當局讓保安員到政府機構檢查，若確定不宜打針後，當局可補貼檢測。他說，商會正研究與醫療機構合作為員工提供身體檢查，另與檢測公司洽談提供優惠予業界。
熱血公民鄭松泰昨在立法會就多個行業要求不打針者自費檢測，表示關注有市民批評此規定變相強迫員工打針，又指政府一直用一種「偽選擇」的接種方法，避免承擔任何的法律責任是「幾卑鄙的做法」。
食衛局長陳肇始稱，美國、英國、法國等正考慮甚至已立法強制個別屬高風險組別或職業的人打針，例如醫護，本港目前就個別群組打針的行政安排是較具彈性的做法，個別人士選擇不打針仍有空間自費檢測，她又認為風險較高的行業接種率達九成「大家先安心」。