難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課

新學年倘全校七成教職員打齊兩針滿14日，加上全校七成學生打足兩針，全校可恢復全日上課；若僅某一級別七成學生已打兩針，該級別亦可全日上課。若僅個別學生打齊兩針，他們可在課堂以外半天參與非學術活動。由於多數小學生未達打針年齡門檻，料小學難以上全日課。

設獨立隔板 學生留座位午膳

徐區懿華說，半日課令學生與同學相處時間減少，以往學業較弱的學生透過課外活動獲得成功感，惟半日制下活動暫停，影響學生發展。當局曾表示半日課可免學生午膳，減低脫下口罩時的感染風險，徐太說該校每個學生座位設防飛沫隔板，若恢復全日上課，學生可於其座位用膳，以策安全。她說小孩適用疫苗未知何時面世，而本港疫情過去多月相對穩定，促當局盡快研究恢復學校全日課。

家長：有防疫意識 不憂復課

該校家長顏太稱不擔心疫下恢復全日課，其升小六的兒子有防疫意識，上學會帶備防疫包，懂得定時消毒雙手。徐太說，該校大部分家長信任學校防疫措施，校方將與個別感擔心的家長研究替代方案，例如接子女外出用膳。

福建中學附屬學校已為全日課制定新時間表，一周有4日的下午課堂改為70分鐘「體藝及個人成長自由時段」，學生可按意願參與校隊訓練、跨科學習、「拔尖補底」等。徐太說以往學校「全天候上課」，學生放學後才參加活動、補習等，學生及家長同感辛苦，冀新時間表可改善情况。

教育局昨回覆稱根據衛生專家意見，若學校教職員和學生有理想的疫苗接種率，便會建設有效防疫屏障，故局方容讓有關學校為學生安排更多回校學習時間，包括全日面授課堂安排。局方稱，為確保一個健康及安全的學習環境，當局須嚴謹執行防疫抗疫措施，同時鼓勵適齡學生盡快接種疫苗。

（新冠疫情）