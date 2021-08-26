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即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢

【明報專訊】政府擴大新型冠狀病毒病疫苗接種的「即日籌」安排，明天（27日）起12歲或以上中小、大專生，可於早上7時45分起在24間接種中心取籌，每名學生最多兩人陪同，陪同者可一同打針。此外，繼科大9月1日起禁止未打針或沒符合兩周一檢規定師生踏入校園，浸大昨亦公布10月1日起入校師生要打齊兩針滿14天或兩周一檢。

每籌可兩人陪同 一併接種

政府上月29日為70滿歲長者派「即日籌」，月中擴展至60歲或以上，明天起再推至滿12歲學生。公務員事務局昨發信給學校，指學生可帶身分證明文件，以及在學證明如學生證、學校圖書證、學生手冊等，到接種中心取「即日籌」；亦可由家人或照顧者代領，惟需出示學生身分證明文件副本、在學證明。12至17歲學生須攜家長同意書，方可打針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》說，措施對幫助青少年接種未必很大幫助，又認為向年輕人「谷針」需有創意提供誘因，例如提供購買演唱會、舞台劇或水上樂園門票的便利措施。

未打針保母不進校 代替強制接種

另外，下周三（9月1日）中小學開學，教育局要求校巴司機、跟車保母等非教學人員都要最少打一針，否則自費兩周一檢。公共巴士同業聯會副主席鄧子強早前稱，其所屬的校巴公司有四成保母知悉措施後辭職，業界期望推遲3個月執行。他昨與教育局代表會面，指業界雖已鼓勵保母及司機打針，惟仍有三成半人未打針，因薪金不高，部分人不願自費檢測，而有關措施事在必行，業界唯有採取折衷方法，未有打針或檢測的保母及司機不入校園範圍，指在安全情况、法例容許下，校巴於校門外停車，由已打針或檢測的保母陪學生入校。

教育局重申，鼓勵校巴服務承辦商可考慮營運情况，盡量為持有相關醫生證明書證明健康狀况不允許打針的員工提供支援，例如調動人手，又指理解大部分學校已就9月1日開學作好準備。

張宇人：僱主有權叫未打針者停工

自由黨飲食界議員張宇人昨在立法會會議表示，小學和幼稚園僱員應全數接種疫苗保障學童，不應以自費檢測取代，「唔係有錢檢測就得，要打晒針，唔打針（僱主）有權叫佢唔好返工」。食物及衛生局長陳肇始回應指，會向教育局反映張宇人的意見，續指至8月中，有83%官校教職員打了首針。

大學方面，浸大早前公布8月9日起宿生須接種兩劑疫苗或兩周一檢。浸大昨向師生發信，10月1日起入校師生、承辦商員工、訪客，須已打齊兩針滿14天，如因醫療或其他理由未打針，須出示14天內的陰性檢測。留校時間少於4小時的獲邀訪客、短期員工、校園內幼稚園的家長、浸大中醫診所病人、返教會的人可獲豁免。如學生有醫療原因未能打針，或無法負擔檢測費用，可聯繫學生事務處​​或持續教育學院（SCE）查詢申請資助詳情。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕即日籌 開學 食衛局 陳肇始 新冠疫苗 教育局 新型冠狀病毒

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