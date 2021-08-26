非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥

稱打架後睡着 可蘭經放遺體上

控方開案陳辭表示，報稱無業的被告Ousainou Touray（現年39歲）於非洲岡比亞出生，案發時與本案死者Cuyacot Adele Melano（終年40歲）同居於土瓜灣一個劏房單位。前年4月9日凌晨4時，單位傳出打鬥聲音，鄰居到單位敲門後，打鬥聲漸漸減弱。至早上9時，單位傳出硬物撞牆的聲音，鄰居亦聽到死者大叫懇求被告停手。

翌日晚上，被告自行往警署投案，其間承認曾與死者打架，但否認殺害死者。在警方錄影會面中，被告表示案發兩個月前與死者在清真寺循宗教儀式結婚，他不記得當日有否毆打死者，但他因自衛而用手擋格，死者似乎一度撞向衣櫃受傷。被告聲稱與死者打架後便睡着，他知道死者離世後，便將《可蘭經》放在遺體上以示尊重。

法醫剖屍發現，死者的面部有大量瘀傷，雙眼的眼結膜出現血斑，而且頭皮有多處撕裂傷口。法醫估計，有人用手或布料捂住死者的口鼻，並以硬物向死者頭部施襲。

此外，警方在單位檢取染有死者DNA及血漬的電風扇、枕頭和牀單等。聆訊今續。

【案件編號：HCCC96/20】