海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月

官：無領導角色准減刑

被告為曾勁麟（22歲），案情指當日六四集會被禁，晚上近8時朗豪坊外擠滿人群，大部分人手持白色蠟燭或亮起電筒，斷續叫口號；及後有示威者以圍欄、紙箱等雜物堵路，有便衣警制止及嘗試捉着示威者。其後多人向警員拋擲硬物，包括雪糕筒、欄杆、圍欄燈、水樽等，有警員被雜物擊中，致頭傷及手指骨折，而被告在該批示威者當中，他被指用雪糕筒擲向一名警員背部，他被捕後在警誡下保持緘默。

求情稱患過度活躍易激動

辯方求情稱，被告在學院表現不錯、屢獲獎項，因本案而無法完成整個課程，又稱被告自小患過度活躍症及讀寫障礙，易激動及與人發生衝突，當日他路過現場，因被胡椒噴霧誤襲才一時失控犯案。

另外，被告簽保守行為時犯案，故需向法庭繳交1000元擔保金，辯方解釋，涉簽保守行為的案件是被告在學院寄宿時，與宿生玩一些較「粗魯」的遊戲，令宿友有瘀傷，形容是年輕人玩得過火的行為。

【案件編號：DCCC 781/20】

（反修例風暴）