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港聞二

前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成

【明報專訊】有網民前年10月13日發起「18區開花」示威，數名男女涉嫌在旺角「搶犯」並「飛踢」警員，其中兩男子分別被控襲警、企圖搶槍、非法集結及拒捕共4罪，案件昨在區域法院裁決。法官裁定首被告企圖搶槍罪成，次被告男學生拒捕罪成，案件押後至9月17日判刑，待索取二人的背景報告，並為男學生索取勞教中心、更生中心及教導所報告，二人還押候判。

兩被告依次為紮鐵工人謝信誠（31歲）、學生陳家俊（18歲）。首被告承認一項非法集結及襲擊警員X，但否認企圖搶劫一支霰彈槍；次被告則否認一項拒捕罪。

官指首被告證供矛盾

稱搶不到不代表沒意圖

法官謝沈智慧裁決時稱，首被告謝信誠證供自相矛盾，他自辯時稱不打算參與違法行為，原稱看到警員會離開，惟警員下車後仍留在現場，而且被告承認當時曾堵路及襲警。對於首被告曾稱，他揮拳打警員X的頭，是決意想他身體受嚴重傷害，但法官稱X身穿多項護具，包括頭盔，直指首被告「襲擊上半身徒勞無功」，故質疑其意圖，不接納其證供；法官稱，首被告成功搶槍與否，不代表沒有搶槍意圖，故裁定他企圖搶槍罪成。

代表次被告陳家俊的辦方大律師質疑，X未能辨認次被告，且X庭上形容次被告外形時，多次新增特徵，如瘦身材、戴口罩等；但法官認為，X增加描述，是基於主控及法庭要求；法官稱曾翻看事發片段及次被告被捕照片比對，發現其曲髮、圓領上衣、橡筋褲、灰鞋及手袖脗合，「同一條街有同款衣著嘅機率係零」。辯方曾指次被告是被動拒捕， 惟法官指他被X捉着膊頭後，隨即推開X，並大叫「救命、救人」，認為他非被動，故裁定拒捕罪成。

【案件編號：DCCC 574/20】

（反修例風暴）

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