港聞

港聞二

七旬翁招認「淫心起」侵犯 疑被姦外孫女不指證

【明報專訊】七旬老翁涉兩年前在寓所數度非禮和強姦18歲外孫女，被控非禮及強姦等共6項罪名，他否認控罪，案件昨在高等法院開審。控方開案陳辭稱，被告被捕後向警方承認因「鹹濕」和「有歪念」，替外孫女按摩時曾觸摸其胸部和私處，又承認自己「淫心起」，蒙蔽了理智，在一次按摩期間強姦了外孫女。

與事主同住 否認6項非禮強姦

現年73歲的被告被控4項非禮、一項強姦及一項作為交替控罪的亂倫罪。控方開案陳辭稱，事主X自2018年起與被告、外祖母及姨母同住，2019年5月12日，X在母親陪同下報案，翌日被告被捕。

被告在警方錄影會面中承認，首三次非禮事件發生於2019年2月至4月間，第一次被告用手觸摸X胸部；第二次是X下班回家後，稱小腿疲累，被告提議幫X推拿，其間被告將手伸入X的內衣摸其胸部；第三次發生於同年4月某天，被告再次摸X的胸部。

被告稱，3次非禮事件皆因他「鹹濕」和「有歪念」，控制不了自己，承認自己做錯。被告又稱，每一次X都曾推開他，他知道X不同意被摸。

被告續稱，同年5月11日，他替X按摩期間又再起歪念和色心，脫下X的褲摸其私處。同日較後時間，X說她小腿麻痹，被告再幫她按摩，其間將下體插入X的私處，2至3秒後突醒覺自己性侵X十分錯，但一切為時已晚。

控方透露，X並非本案證人，不會出庭作供，本案主要依賴被告的招認。據承認事實透露，X在被告被捕後兩個月，在母親陪同下到警署，表示不作追究、不協助警方調查及不出庭作供。

【案件編號：HCCC99/20】

上 / 下一篇新聞

鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規
鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規
張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑
張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑
屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料
屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料
黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持
黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持
十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展
十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展
垃圾徵費恢復二讀 準備期18月生效無期
垃圾徵費恢復二讀 準備期18月生效無期
「反起底法」信息發放平台「能力」惹議
「反起底法」信息發放平台「能力」惹議
財庫局追加逾1730億撥款 1320億注抗疫基金
財庫局追加逾1730億撥款 1320億注抗疫基金
律政人員可「升仙」 三讀通過
律政人員可「升仙」 三讀通過
再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委
再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委
體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病
體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病
死前兩月覆診 醫生：疑患心肌炎 可做運動
死前兩月覆診 醫生：疑患心肌炎 可做運動
前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成
前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成
海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月
海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月
港台兼職記者藏對講機玩具槍准保釋
港台兼職記者藏對講機玩具槍准保釋
非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥
非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥
即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢
即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢
難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課
難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課
不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性
不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性
港人抵英後確診 穗禾苑居所大廈強檢
港人抵英後確診 穗禾苑居所大廈強檢
何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限
何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限
搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑
搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑
外派員工來港成本減 主因房租跌
外派員工來港成本減 主因房租跌
教局：超額教師約千 幼師薪表不可行
教局：超額教師約千 幼師薪表不可行
勞福局：3年7工會解散
勞福局：3年7工會解散
鐵騎士捱撞命危 切線私家車司機被捕
鐵騎士捱撞命危 切線私家車司機被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】展覽回顧百五年歷史 太古「講古」，可樂講到衝上雲霄
【Emily】展覽回顧百五年歷史 太古「講古」，可樂講到衝上雲霄
【Emily】「專業派」獲何君堯推薦？ 陳國豪：我識佢佢唔識我
【Emily】「專業派」獲何君堯推薦？ 陳國豪：我識佢佢唔識我
【Emily】還押半年報平安 毛姨姨對灰色改觀
【Emily】還押半年報平安 毛姨姨對灰色改觀
【Emily】垃圾徵費二讀 張宇人：我同環境局對着幹20年
【Emily】垃圾徵費二讀 張宇人：我同環境局對着幹20年
【Emily】修例遏起底 梁美芬建議喺連登宣傳
【Emily】修例遏起底 梁美芬建議喺連登宣傳
【Emily】葉劉倡行會學幼園 月月搞慶生
【Emily】葉劉倡行會學幼園 月月搞慶生