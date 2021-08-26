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體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病

【明報專訊】19歲中四男學生前年上體育課時不適暈倒，搶救後不治，死因庭昨就事件展開研訊。死者母親供稱，兒子過往曾兩度在校內不適暈倒，死亡當日早上並無異樣。時任體育教師稱，當日帶同死者在內共27名男生在校外長跑1500米，得悉死者不適倒地後趕往急救，死者送上救護車前，首次知悉有一份寫上死者患心臟病、不能做劇烈運動的健康狀况調查表，稱「如果見到我就唔會畀佢跑步」。

死者肖葉濤（終年19歲）於2019年3月18日不治，死因研訊昨由死因裁判官何俊堯連同3男2女組成的陪審團審理。據操普通話的死者母親林梅金供稱，死者原名王濤，2000年1月16日在福建出生，她與前夫2006年離婚，死者2017年6月來港，於荃灣路德會呂明才中學讀中三，並在18歲時改名隨繼父姓。

曾兩度校內不適暈倒

林稱，死者來港前身體狀况良好，但曾在2018年6月22日因胸口不適在校內暈倒，留院3天，醫生指他的心臟有問題，擔心患家族遺傳心臟病，轉介私家醫院檢查。同年11月死者再因暈倒而早退，當時未有求診。事發當日早上死者亦無異樣，約10時50分收到校方來電稱死者被送院，她趕到醫院時醫護人員正急救，死者其後不治。

當時任教已23年的體育教師鄒偉業稱，當日早上近10時，他帶27名男生到學校附近的城門谷公園跑1500米，無學生報稱不適。開跑約7分鐘後，有同學稱死者躺在臨近終點、上斜路前的行人路，他趕至發現死者面色蒼白、呼吸困難及神志不清，隨即為他進行心外壓及人工呼吸，救護員數分鐘後到場接手，並稱「放心啦，有pulse（脈搏）嘅」；鄒陪同往醫院，惟死者經搶救後不治，他說，「急救個陣仲有生命迹象」。

教師稱倘見更新版 不會讓他跑

死因研訊主任向鄒展示兩份屬死者的健康狀况調查表，一份僅填上死者曾入院，另一份是更新版本，寫上死者患心臟病詳情（見另稿），鄒在庭上確認只收到前者，至於更新版，是當日「上救護車前有學校職員拎落嚟先第一次見到」。

陪審員問鄒事前曾否見過更新版，鄒說，「如果見到我就唔會畀佢跑步」，又透露死者曾於2018年11月參加陸運會400米跑初賽。死因裁判官關注，校方有否就如何處理課堂期間身體不適學生而發書面指引，鄒稱沒有。

與死者一同上課的同學呂梓希供稱，事前不知死者身體有問題，當日開跑約一分鐘後，死者與另外4名同學「好快咁衝過去」並超越呂，約3至4分鐘後，呂跑至近終點上斜路前行人路，見死者躺地、按着胸口「扭來扭去，好似唞唔到氣咁」，呂曾嘗試問他發生何事，死者未有回應，呂遂與同學通知老師。

救護隊目黃灝然則稱，到場後接手為死者急救，發現他已失知覺，無呼吸脈搏。何官問黃，當日他與隊員曾否稱「死者有呼吸脈搏」，黃稱沒有。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-730/19】

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