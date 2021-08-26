港聞

港聞二

再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委

【明報專訊】新民黨主席葉劉淑儀昨在立法會問到，就明年11月舉行、推廣平等共融的「同樂運動會」，政府會否提供康文署轄下康樂設施的預訂優先權。民政事務局長徐英偉稱，「同樂運動會」並非任何國際體育聯會認可的賽事，倘主辦單位獲本地體育總會支持合辦有關活動，根據現行的政策，可於12個月前預訂體育設施；據他了解，運動會已與11個體育總會達成合作協議。建制派議員何君堯批評運動會是「披着羊皮的豺狼」，質疑有否詢問維護國家安全委員會意見。

葉劉冀政府協助找場地

葉劉淑儀稱，香港難得是首個亞洲城市獲主辦權，如果規模細，香港會好「丟臉」，而運動會推廣平權共融，香港常被指打壓人權的情况下，能舉辦此盛事是「好的名片」，冀政府協助主辦單位獲得所需的技術支援和場地。

梁美芬憂惹敏感議題

經民聯梁美芬指，「台灣同運會」早前決定不參與香港舉辦的同樂運動會，稱擔心以台灣名義出賽，可能會觸犯《港區國安法》。她批評同樂運動會除了毋須體育選拔外，亦無監管能力，憂有其他人帶來敏感議題，「啲人著咩運動衫、帶咩旗呢？」她呼籲局方謹慎。何君堯表示同樂運動會表面上是宣揚公平、共融，但其實是「披羊皮的狼」，「人講共融你又去融，被人融咗都唔知」，質疑為平權而棄守國家安全的底線。

徐英偉回應稱，各局各部門也十分重視國家安全，已加強場地管理，避免「有披着羊皮的狼」透過本港體育文化場地推動「違法行為」。

相關字詞﹕徐英偉 梁美芬 葉劉淑儀 何君堯 同樂運動會

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