垃圾徵費恢復二讀 準備期18月生效無期

現準備更足 自由黨質疑變支持

草案去年7月原本因立法會任期完結而胎死腹中，立法會延任後法案亦繼續審議。政府建議指定垃圾袋的收費定為每公升0.11元，三人家庭若每天使用一個最常用的10公升或15公升指定垃圾袋，每天須繳付約1.1元或1.7元，即每月33元或51元；指定垃圾袋有9種大小，容量介乎3至100公升。

易志明支持法案，指香港土地短缺，無空間擴建堆填區，但2018年政府將條例交到立法會時，自由黨對執法存疑，如今政府押後實施以作更多準備，他稱讚是德政；飲食界妥善處理的廚餘由政府車隊處理，值得支持。他促政府加大力量減廢回收，建議增加回收桶數量。

葛珮帆否認拉布 盼法案落實得更好

民建聯葛珮帆稱該黨支持法案和修正案，否認拉布，而是想法案落實得好，若執行細節不清楚會擾民，包括各部門之間如何協調處理衞生黑點等問題。工聯會郭偉強說支持立法，但形容香港處理都市固體廢物是剛起步。

鄭松泰是唯一表明反對的議員，稱政府環保政策是透過經濟行為，改變市民習慣而減廢，惟10年前的膠袋收費卻延伸出很多代替品，如環保袋對環境的破壞亦同樣大。他認為政府修訂免卻食肆處理垃圾費用會引來小市民質疑，購物時根本「無得揀」，貨品重重包裝。他指出，將來可能有基層市民因想減負擔，將垃圾帶到商場或公司棄置。