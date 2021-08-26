港聞

港聞二

垃圾徵費恢復二讀 準備期18月生效無期

【明報專訊】2018年已經交上立法會審議的《都市固體廢物收費條例草案》，昨日在立法會恢復二讀。政府提出的修正案，獲建制派支持，條例通過後有18個月準備期，之後經立法會同意再擬定生效日期；亦會安排免費收集食肆妥善分類的廚餘到廚餘循環再用設施。相關法案委員會主席、自由黨易志明形容修訂是「德政」；熱血公民鄭松泰則表明反對，批評政策向小市民「開刀」，不問生產者、供應商、連鎖店、大型零售商的責任。立法會今日會繼續審議條例。

現準備更足 自由黨質疑變支持

草案去年7月原本因立法會任期完結而胎死腹中，立法會延任後法案亦繼續審議。政府建議指定垃圾袋的收費定為每公升0.11元，三人家庭若每天使用一個最常用的10公升或15公升指定垃圾袋，每天須繳付約1.1元或1.7元，即每月33元或51元；指定垃圾袋有9種大小，容量介乎3至100公升。

易志明支持法案，指香港土地短缺，無空間擴建堆填區，但2018年政府將條例交到立法會時，自由黨對執法存疑，如今政府押後實施以作更多準備，他稱讚是德政；飲食界妥善處理的廚餘由政府車隊處理，值得支持。他促政府加大力量減廢回收，建議增加回收桶數量。

葛珮帆否認拉布 盼法案落實得更好

民建聯葛珮帆稱該黨支持法案和修正案，否認拉布，而是想法案落實得好，若執行細節不清楚會擾民，包括各部門之間如何協調處理衞生黑點等問題。工聯會郭偉強說支持立法，但形容香港處理都市固體廢物是剛起步。

鄭松泰是唯一表明反對的議員，稱政府環保政策是透過經濟行為，改變市民習慣而減廢，惟10年前的膠袋收費卻延伸出很多代替品，如環保袋對環境的破壞亦同樣大。他認為政府修訂免卻食肆處理垃圾費用會引來小市民質疑，購物時根本「無得揀」，貨品重重包裝。他指出，將來可能有基層市民因想減負擔，將垃圾帶到商場或公司棄置。

相關字詞﹕葛珮帆 民建聯 鄭松泰 易志明 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞

鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規
鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規
張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑
張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑
屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料
屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料
黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持
黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持
十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展
十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展
「反起底法」信息發放平台「能力」惹議
「反起底法」信息發放平台「能力」惹議
財庫局追加逾1730億撥款 1320億注抗疫基金
財庫局追加逾1730億撥款 1320億注抗疫基金
律政人員可「升仙」 三讀通過
律政人員可「升仙」 三讀通過
再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委
再批同樂會 何君堯質疑當局沒詢國安委
體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病
體育課長跑猝死男生填兩健康表 一份未提心臟問題 教師：送院前始悉死者報稱心臟病
死前兩月覆診 醫生：疑患心肌炎 可做運動
死前兩月覆診 醫生：疑患心肌炎 可做運動
七旬翁招認「淫心起」侵犯 疑被姦外孫女不指證
七旬翁招認「淫心起」侵犯 疑被姦外孫女不指證
前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成
前年旺角「搶犯」「飛踢」警員 兩男圖搶槍拒捕罪成
海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月
海事訓練學院學生認暴動 囚2年4月
港台兼職記者藏對講機玩具槍准保釋
港台兼職記者藏對講機玩具槍准保釋
非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥
非裔男否認謀殺女友 鄰居曾聞打鬥
即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢
即日籌打針 明擴至滿12歲學生 浸大10月起入校師生須齊針 或兩周一檢
難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課
難達接種門檻 長期半日課憂影響學習 小學調節課堂加強防疫爭取全日課
不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性
不打針須自費檢測 金融監管機構響應 議員斥變相強迫 陳肇始：較英美具彈性
港人抵英後確診 穗禾苑居所大廈強檢
港人抵英後確診 穗禾苑居所大廈強檢
何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限
何栢良：七成接種率下 部分食肆可寬限
搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑
搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住劏房積蓄數百 報稱「自用」惹疑
外派員工來港成本減 主因房租跌
外派員工來港成本減 主因房租跌
教局：超額教師約千 幼師薪表不可行
教局：超額教師約千 幼師薪表不可行
勞福局：3年7工會解散
勞福局：3年7工會解散
鐵騎士捱撞命危 切線私家車司機被捕
鐵騎士捱撞命危 切線私家車司機被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】展覽回顧百五年歷史 太古「講古」，可樂講到衝上雲霄
【Emily】展覽回顧百五年歷史 太古「講古」，可樂講到衝上雲霄
【Emily】「專業派」獲何君堯推薦？ 陳國豪：我識佢佢唔識我
【Emily】「專業派」獲何君堯推薦？ 陳國豪：我識佢佢唔識我
【Emily】還押半年報平安 毛姨姨對灰色改觀
【Emily】還押半年報平安 毛姨姨對灰色改觀
【Emily】垃圾徵費二讀 張宇人：我同環境局對着幹20年
【Emily】垃圾徵費二讀 張宇人：我同環境局對着幹20年
【Emily】修例遏起底 梁美芬建議喺連登宣傳
【Emily】修例遏起底 梁美芬建議喺連登宣傳
【Emily】葉劉倡行會學幼園 月月搞慶生
【Emily】葉劉倡行會學幼園 月月搞慶生