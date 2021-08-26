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十四五規劃港青「不能缺席」 鼓勵大灣區發展

【明報專訊】港澳辦副主任黃柳權昨日出席青年分享會致辭指，中央十分關注港澳青年的成長，港澳青年亦不能缺席國家的發展，稱「十四五」規劃有24項措施鼓勵港澳居民到大灣區發展。他寄語青年「敞開胸懷、把握大巿」，以一己之長「服務國家所需」。

24措施助北上 促「把握大市」

黃柳權提到，國家主席習近平2017年訪港時探訪本港青年，2018年強調青年發展好，港澳地區及國家才會好，故中央會解決港澳青年在內地就學、就業等困難，創造有利條件；他期望香港青年發揮兩文三語能力及國際視野的優勢，「以自己所長，服務國家所需」，認為港澳青年只有親身到過內地，「才會知道這裏多麼的好、祖國支持多麼的大」。

冀港青發揮兩文三語及國際視野優勢

黃柳權稱，「十四五」規劃中有24項措施鼓勵港澳居民到內地發展，針對包括推動港澳居民與內地居民享有同等待遇、專業資格互通及搭建大灣區服務平台三方面，包括推動前海及南沙等創業基地建設、為港澳青年提供具吸引力的職位及實習機會、容許香港中醫師在內地公營醫療機構執業等。黃柳權冀望港澳青年「敞開胸懷」到內地發展，必定大有作為。

同場出席的民政事務局長徐英偉表示，便利港人到內地發展的措施，反映中央對港澳青年的關心和重視，而特區政府將積極參與大灣區政策，促進兩地青年交流，增加青年對國家的向心力，同時為港人提供更多選擇及拓闊空間。

相關字詞﹕十四五規劃 大灣區 港澳辦副主任黃柳權

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