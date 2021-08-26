黃柳權：人口正常流動 移民無關國安法 被問林鄭連任 稱符「五個善於」都支持

黃柳權昨日到公開大學出席粵港澳大灣區建設宣講會，他會後回應會否支持特首林鄭月娥連任，指凡符合港澳辦主任夏寶龍上月提出的「五個善於」條件，即善於擔當立場堅定的愛國者、解決香港的矛盾、為民眾辦實事、團結各方面力量及履職盡責，均值得支持；他又讚揚特區管治團隊正建立敢於作為、敢於擔當的新風氣，並認為香港正「由亂轉治、由治及興」，形容社會各界愛國愛港人士「正能量滿滿」，工商界亦有反映香港之前因為政治爭拗，發展被耽擱，現在要奮起直追。他說對香港的未來充滿信心。

劉兆佳：中央未想回應下任特首問題

讚港府進步表支持 不用過分解讀

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，黃柳權的回答反映中央仍未打算回應下任特首問題，認為現階段談特首選舉是言之尚早，加上宣講團此行目的是提升巿民對國家發展的信心，料中央不願特首議題轉移注意力；至於中央是否肯定林鄭月娥適合連任，劉兆佳認為黃柳權是稱讚特區政府有所進步，僅顯示中央對特區施政的支持，不必就中央的取態作過分解讀。

移民潮下今年上半年有近9萬人離港，黃柳權回應提問稱離港人數僅反映人口正常流動，不認同數字反映巿民因國安法生效、對香港發展失信心繼而離港，黃反指國安法令巿民重回安全寧靜生活，使法治彰顯，社會重回正軌，建議公眾聚焦本港經濟發展指標。他又提到，訪港之行短短數日，見社會秩序井然，巿民生活平靜如常，又指近日掀起學習十四五規劃綱要的熱潮，感受到社會正凝聚「一心一意講發展」的共識。

劉兆佳認為，中央一貫以長遠角度應對移民潮，香港歷史上一直有人口進出，認為近年移民規模增加，可能僅因為外國尤其英國政府，提供更多移民途徑；他續指，可以理解有港人因政治形勢改變而移民，但相信中央以「豁達」態度理解移民潮。