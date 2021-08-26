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屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料

【明報專訊】由新世界與港鐵發展的大圍上蓋樓盤柏傲莊III，第1座及第8座因部分牆身混凝土強度低於屋宇署要求，新世界決定拆卸重建。運輸及房屋局長陳帆昨日書面回覆立法會議員葉劉淑儀提問時表示，屋宇署上月底收到柏傲莊相關註冊建築專業人士及註冊承建商提交的報告，經檢視後，屋宇署已發信要求相關人士提供補充資料，包括檢視地盤管理及監督安排。

陳帆表示，屋宇署6月18日及7月6日接獲柏傲莊註冊結構工程師通知後，已派員視察及跟進，並要求註冊建築專業人士交全面報告，以及就柏傲莊已完成上蓋主體結構工程的餘下5幢住宅大廈及平台做額外測試。他說，額外測試包括鋼筋混凝土支柱及承力牆的反彈錘敲測試，以及取樣抗壓測試，目前初步額外測試已完成，屋宇署正審視結果，其他額外測試正進行，屋宇署會詳細審視結果確保項目所用混凝土及結構符合法例規定。

後續責任涉保密協議 不披露

陳帆續說，屋宇署上月底收到註冊建築專業人士及註冊承建商就柏傲莊第1座及第8座事件提交報告，經檢視後，屋宇署發信要求註冊建築專業人士提供補充資料，包括檢視地盤管理及監督安排。他說，港鐵與發展商就柏傲莊簽訂的發展協議清楚列明責任及追究條款，柏傲莊2座樓宇的拆卸重建工程及其他後續工作均會按協議進行，現時港鐵正與發展商跟進後續工作，但由於發展協議含保密條款及商業敏感資料，因此不向外披露。

立法會議員盧偉國詢問政府會否要求港鐵在未來推展的「鐵路加物業發展」項目中提供一定比例公營房屋。陳帆昨書面回覆稱，需取決項目沿線有否足夠土地用作公私營房屋發展，以及批予港鐵用地有否足夠利潤填補項目資金差額。他表示，政府會因應各鐵路項目，檢視落實空間，其中政府已就小蠔灣車廠用地制訂分區計劃大綱圖，可望中長期提供約2萬個單位，其中約一半將會是公營房屋。

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