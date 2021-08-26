屋署審視柏傲莊測試報告 促補交地盤管理資料

陳帆表示，屋宇署6月18日及7月6日接獲柏傲莊註冊結構工程師通知後，已派員視察及跟進，並要求註冊建築專業人士交全面報告，以及就柏傲莊已完成上蓋主體結構工程的餘下5幢住宅大廈及平台做額外測試。他說，額外測試包括鋼筋混凝土支柱及承力牆的反彈錘敲測試，以及取樣抗壓測試，目前初步額外測試已完成，屋宇署正審視結果，其他額外測試正進行，屋宇署會詳細審視結果確保項目所用混凝土及結構符合法例規定。

後續責任涉保密協議 不披露

陳帆續說，屋宇署上月底收到註冊建築專業人士及註冊承建商就柏傲莊第1座及第8座事件提交報告，經檢視後，屋宇署發信要求註冊建築專業人士提供補充資料，包括檢視地盤管理及監督安排。他說，港鐵與發展商就柏傲莊簽訂的發展協議清楚列明責任及追究條款，柏傲莊2座樓宇的拆卸重建工程及其他後續工作均會按協議進行，現時港鐵正與發展商跟進後續工作，但由於發展協議含保密條款及商業敏感資料，因此不向外披露。

立法會議員盧偉國詢問政府會否要求港鐵在未來推展的「鐵路加物業發展」項目中提供一定比例公營房屋。陳帆昨書面回覆稱，需取決項目沿線有否足夠土地用作公私營房屋發展，以及批予港鐵用地有否足夠利潤填補項目資金差額。他表示，政府會因應各鐵路項目，檢視落實空間，其中政府已就小蠔灣車廠用地制訂分區計劃大綱圖，可望中長期提供約2萬個單位，其中約一半將會是公營房屋。