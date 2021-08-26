張婉婷：禁不利國安片業界存疑 港府未能解惑

張婉婷昨在港台《千禧年代》稱，自6月起政府修訂《電影檢查條例》對電影檢查員的指引，訂明如影片可能危害國家安全不宜上映，業界一直很多疑問，雖然曾與政府開會，但現時未有案例，政府也不能說出肯定答案。她稱，投資者現時已很審慎，「肯投資的（電影）通常很安全」，電影導演會的會員則對創作較憂慮，因現時並沒案例可從，但她認為作為導演，「自由在心中，唔會將紅線放在心中」，會繼續拍自己有感覺、覺得值得拍的電影，堅持自己的路線，不會自我審查。

草案另建議商經局長可延長檢查員就影片作出決定的時限，每次不多於28天，另不設上訴機制，若不同意審批決定可透過司法覆核處理。張婉婷關注，一般電影製作頂多預留一個月送檢，質疑當局可延長審批時限多少次，而司法覆核往往無了期，憂會錯過電影檔期。

浸會大學電影學院副教授吳國坤昨在同一節目稱，過往帶有諷刺意味的港產電影，如《國產凌凌漆》、《表姐，妳好嘢！》，雖不直接構成危害國安，但是否構成不利國安，需視乎檢查員如何詮釋，憂修例造成寒蟬效應，令電影製作人的創作過分謹慎。

馬逢國：可以刪剪 不礙自由

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國則相信，修例不會影響創作自由，如果將來可能出現禁映，亦有其他方法，例如考慮商討刪剪對白、場景，令電影不會不利國家安全，認為仍有空間，並非一刀切。