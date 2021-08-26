鹹田疑違建 漁署巡查後工人續開工 環團批公然違法 署方：月巡11次郊園未見違規

百沙包兩泥車 林屋圍工人割草

記者前日進入鹹田，上午見沙灘有多個疑似建材沙包。正午1時多，鹹田灣兩三名工人來來回回把沙包搬上車，隨後被運往到海灘上的海風士多後一片被樹木包圍的土地，過百沙包、兩架挖泥車存放該處；往大浪村興記士多附近一條河流發現部分植物倒下。而在林屋圍附近一帶一幢破舊建築，前日下午該處一名工人正手持鐮刀，把建築物旁植物割下。工人主動提醒記者勿往前走，稱「我未清到後面」，指沿路不少植物雜草，走過去或會割傷。

至下午2時多，3名漁護署職員抵達鹹田灣，有關注鄉郊發展及保育人士透露，得悉漁護署職員曾在鹹田灣沙灘上的沙包貼上告示。記者見身穿綠色制服的漁護署職員在鹹田灣乘船離開後，10分鐘內工人即繼續在沙灘搬運。記者其後上前觀察，未能找到漁護署張貼的告示。該名關注保育人士表示，得悉擬發展該處的人前日打算從水路由西貢運建材到鹹田，估計漁護署突然巡查而暫停運送。

本報前日及昨日向漁護署查詢，了解署方有否跟進違規。漁護署昨晚回覆稱，昨日巡查有關地點，並在郊野公園以外的大浪灣村、鹹田村等範圍發現數輛工程車及一些建築材料，現場未有發現違反規例活動。至於村內懷疑樹木被破壞，漁護署正跟進調查。署方稱8月10日至昨日，共進行11次巡查，另外該署前日收到一宗將車輛帶進西貢東郊野公園的申請，已轉交部門跟進。

長春社公共事經理吳希文認為，任何車輛進入郊野公園範圍都應先取申請，質疑漁護署有否跟進搬運車出現沙灘，工人在漁護署人員離開後立刻開工是「打正旗號、公然違法」，「（漁護署）應該可以大條道理執法。就算呢班人會掩人耳目，漁護署、政府部門嘅執法工作應該不用我哋教，確保人贓並獲？」他認為漁護署應該要「加幾錢肉緊」，而規劃署等其他部門就算未見有違規建築工程，「可以起碼都貼notice嚇吓人，畀人感覺幾個部門都在執法」。

地政：沒收申請 規劃署：未見違例

地政總署回覆表示，西貢地政處較早前回覆表示，有4宗擬在大浪村興建小型屋宇申請仍在處理，除此以外未有收到其他建屋申請，如發現有人未經批准於政府土地進行工程或不合法佔用政府土地，處方會採取土地管制行動；若發現私人土地上有違規建屋工程，地政處會按地契條款嚴肅跟進。

規劃署回覆稱，過去3年未有收到大浪灣分區計劃大綱核准圖內的規劃申請，昨日規劃署實地視察，並未發現涉及《城市規劃條例》下的違例發展。規劃署又稱會繼續監察，如發現違例發展，會採取適當規劃執行管制行動。

明報記者

（城市保育）

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