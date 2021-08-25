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2021年8月25日星期三
港聞二
支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
超市偷碌柚 輔警被捕停職
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種
外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
鍾健平控組織集結 官拒保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
尊子漫畫
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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