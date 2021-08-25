建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心

稱學校不熟國安課題 倡當局製教材

黃錦良說過去大半年，教聯會接獲一些教師有關開展國安教育的查詢；該會亦派外展隊到校辦講座，助學校落實國安教育，今年1月至7月共舉辦約80場講座，他認為學校需要相關支援。黃說學校或不熟悉國安課題，未必有能力製作校本國安教育教材，建議當局為不同年級的學生提供相關教材。至於學校需否統一使用官方教材，黃認為需由當局決定。

教聯會指，現時小學缺乏中層管理人手，建議教育局盡快將理順小學中層人手及薪酬架構撥款放上立法會財委會議程，讓小學增設中層職位統籌愛國教育，以更有效推展有關工作。

疫下跨境生長時間無法來港上學，黃說接獲部分學校反映，有跨境生申請退學，相關學校在新學年面臨縮班及資源減少。他建議當局在新學年維持學校上學年的開班數目，凍結教師人手，在點算學生人數時有更大彈性，以免學校因流失大量跨境生致縮班，影響教師人手的穩定。