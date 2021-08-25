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港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務

【明報專訊】港鐵學生乘車優惠計劃將於開學日全面電子化，12至25歲合資格全日制中小學及大專學生，可透過港鐵網站或流動應用程式（App），申請或延續八達通「學生身分」獲取港鐵半價優惠，毋須親身前往港鐵站，將惠及約21萬學生。港鐵冀計劃可以節省港鐵及校方行政人手，亦透露未來計劃將其他紙本票務表格電子化。

全港有逾40萬學生合資格申請港鐵乘車優惠，過往在中一啟用學生八達通後，須在中四延續「學生身分」，大專生更須每年遞交申請；學生填妥申請表並交校方蓋印，再到港鐵站交表，一至兩個月內要再到港鐵站繳付申請費或領卡。惟9月1日上午9時起，港鐵將提供網上申請，只要在網站或App上載學生證，填妥個人資料，再以信用卡網上付費便完成手續。

學校提供樣本 以人工智能辨認學生證

港鐵公司總經理（客戶體驗拓展）梁靜雯稱，去年試行中小學生透過網頁或App申請延續學生八達通，有六成、約7萬名需延續八達通優惠的學生透過網上申請，港鐵其後繼續聯絡約1300間中小學及大專院校，由校方提供學生證樣本，再以人工智能讓電腦學習辨認學生證。參與計劃的中華基金中學校長何廸信指，校方以往每年處理逾300份紙本申請，不時亦須處理學生填錯資料等問題，認為電子化申請可助學校省卻行政程序，亦較環保。新申請的學生約一個月會透過郵寄收到學生八達通，而需延續學生身分的申請人，則會在一至兩周內收到確認電郵以連結至八達通App，學生將八達通透過近場通訊（NFC）功能在手機上「嘟一嘟」，便能延續八達通學生身分。

收確認電郵「嘟」手機 可延續優惠

港鐵會保留現有紙本申請方法，供約一成未能參與計劃的學生使用。梁靜雯表示，有部分學校因沒有學生證，未能參與計劃，會繼續與他們接洽。

明報記者

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