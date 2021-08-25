港聞

港聞二

反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為

【明報專訊】網民前年10月6日發起「反極權反緊急法大遊行」，後演變成警民衝突，5男女涉嫌在灣仔參與暴動及違反《禁蒙面法》被控，各人否認暴動罪，案件昨在西九龍裁判法院續審。

見迎面跑來 憂襲擊同袍

拘捕次被告、17歲女學生的警員供稱，當時人群背向警方逃跑，唯獨次被告迎面跑來，因擔心她會襲擊同袍，遂用警棍打了她右手臂一下；警員在盤問下同意不知次被告被截停前的行為。

5名被告依次為案發時15歲男生、學生李安翹（17歲）、浸大持續教育學院二年級學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）及結他老師陳樂燊（25歲），5人均否認暴動罪，另各人被控在身處非法集結時使用蒙面物品罪，當中次被告李安翹早前認罪，其餘4人不認罪。本案為區域法院案件，但安排在西九龍裁判法院審理。

隸屬港島衝鋒隊警員關焯堃供稱，案發日下午近5時半抵達軒尼詩道近克街一帶佈防，見前方100米外有逾百名黑衣示威者聚集叫囂，並築起傘陣與警對峙，其間向警方擲磚及玻璃樽、在馬路焚燒雜物等，警方多次舉橙旗及黑旗警告集結人士離開不果。

關續指，約20分鐘後小隊向前推進，示威者後退時向警方擲十多枚汽油彈，關其後跑到防線第一排，見逾百人背向警方圖向堅拿道西逃跑，惟人數眾多，「部分人走不到」，當跑至軒尼詩道近堅拿道西街口時，在一米外的右前方見手持長傘、戴面罩的次被告迎面跑來，遂大叫「警察、停低」，用警棍打了她右手臂一下，之後用盾牌將她推到行人路上截查。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 禁蒙面法 暴動罪 反極權反緊急法大遊行

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