官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元

控辯雙方早前曾向法庭呈遞書面陳辭，辯方昨在庭上進一步陳辭稱，由於控方反覆的檢控決定，辯方才會申請永久終止聆訊，故認為申請屬合理，並指被告楊天聰（18歲）沒有經濟能力支付約17.6萬元的訟費。

香官遂查問被告職業和家庭背景，辯方稱被告是全職中學生，父母目前無業，靠領取綜援生活，望法庭行使酌情權，下令被告毋須付費。

涉申請終止聆訊兩日訟費

香官裁決時稱，控方審訊前接受了辯方提議，但其後撤回，辯方申請永久終止聆訊並非「不必要或不恰當」，但在控方援引案例提出反對後，辯方堅持申請，便「明顯是缺乏理據」，因此構成特殊情况讓法庭考慮是否應由被告支付該兩天聆訊費用。

然而，考慮是否批准申請時並非要懲罰被告，而是補償控方，必須考慮被告的經濟能力，毫無疑問身為中學生的被告並無收入，故決定不要求被告支付任何費用。

【案件編號：STCC1488/20】

（反修例風暴）