女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為

首宗區院反修例案判守行為

據了解，控方在審訊中已傳召10多名證人，包括拘捕各人及處理證物的警員；由於證人口供不一致及處理證物手法混亂，辯方遂提出以簽保守行為處理，控方傳召相關證人後，亦同意不再繼續舉證。案件早前審訊時，拘捕首被告的女警在辯方盤問下多次推翻證供，例如問及搜查疑屬首被告的背包時，供辭出現不同說法，辯方一度播放庭上錄音與她對質。

被告依次為女侍應梁汶懿（29歲）、助理土木工程師張達亮（26歲），以及4名16歲男學生。法官郭啟安批准首被告就兩罪分別以1萬元及1500元、次被告以1萬元，其餘4名被告以8000元簽守行為24個月，其間須保持遵守法紀、行為良好、不得干犯非法集結、管有物品意圖毁壞財產及涉縱火罪行。

郭官重申，法庭不會容許任何人因為政治看法衝擊法治，破壞社會穩定，並稱「好多好似第三至第六被告喺呢個法院接受審訊，唔係個個好似你哋咁好彩」，又稱第三至第六被告的父母「可以攞番個仔返屋企」，叮囑他們要好好管束兒子。

官：唔係個個似你哋咁好彩

6人同意的案情指，當晚屯門鄉事會路一帶有20至30人設置路障後逃走，有警員晚上10時許在仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外看到有人聚集，警員朝人群跑去，發現一罐有機混合物、兩枚汽油彈等，事後拘捕6人。警員在被告的背包搜出防毒面具、護目鏡等，部分被告藏有打火機及白電油，上述行為令人合理地恐懼涉及對人身或財產使用暴力。

【案件編號：DCCC 552/20 】

（反修例風暴）