理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問

被要求下架的刊物名為《理大學生報Polylife 50.1》，主題是「革」（圖二），全書近80頁，分4個範疇，包括校園、社會、生活、文藝。其中校園版刊出理大學生會幹事會訪問、點評高中通識改革的文章；社會版刊出支援涉社運在囚者的「石牆花」始創人、移民者訪問、新聞自由已死的事件表。據學生報編委會就刊物的簡介，稱「走到漆黑無光嘅死胡同，我們仲可以做啲咩？……既然見步行步好過咩都唔做，喺革命嘅時代，不如捉緊所見之事，擿埴索塗」。

理大學生報總編輯接受本報查詢稱，昨午約3時半收到理大學生事務處電話通知，引述理大學生紀律委員會指令，要求將其刊物《理大學生報Polylife 50.1》於校園內的印刷版及網上版下架，理由是內容不恰當（inappropriate），惟未提及具體指控。其後，總編輯再於傍晚時間收到校方電郵通知，促將刊物下架，惟仍未指出「不恰當」內容何在。他說，「完全唔知不恰當係指邊」，估計可能與刊物內的字眼或受訪者有關。

總編稱續出版 「無得拿揑」界線

該報總編輯稱，日後仍會出版其他刊物，認為「無得拿揑」學校界線，「唯一方法可能是唔講學校、唔講政治」。

理大：望學生會為會員帶正向影響

理大回覆稱，由於理大學生報（50.1期）涉及不恰當及不符事實的內容，已要求學生會停止派發該刊物。校方稱，理大學生事務處不時與學生會保持溝通，就學生會事務提供指引，希望學生會為其會員帶來積極正向的影響。