理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問

【明報專訊】理大要求學生會學生報編委會出版的最新一期學生報印刷版及網上版下架。理大回覆本報稱，該學生報涉及不恰當及不符事實的內容，惟未具體指出所涉內容，稱希望學生會為會員帶來積極正向的影響。學生報總編輯引述校方指學生報內容「不恰當」，但不知道涉事內容為何，估計可能與刊物內的字眼或受訪者有關，如刊出理大學生會、「石牆花」始創人訪問。至晚上該學生報已下架。
被要求下架的刊物名為《理大學生報Polylife 50.1》，主題是「革」（圖二），全書近80頁，分4個範疇，包括校園、社會、生活、文藝。其中校園版刊出理大學生會幹事會訪問、點評高中通識改革的文章；社會版刊出支援涉社運在囚者的「石牆花」始創人、移民者訪問、新聞自由已死的事件表。據學生報編委會就刊物的簡介，稱「走到漆黑無光嘅死胡同，我們仲可以做啲咩？……既然見步行步好過咩都唔做，喺革命嘅時代，不如捉緊所見之事，擿埴索塗」。
理大學生報總編輯接受本報查詢稱，昨午約3時半收到理大學生事務處電話通知，引述理大學生紀律委員會指令，要求將其刊物《理大學生報Polylife 50.1》於校園內的印刷版及網上版下架，理由是內容不恰當（inappropriate），惟未提及具體指控。其後，總編輯再於傍晚時間收到校方電郵通知，促將刊物下架，惟仍未指出「不恰當」內容何在。他說，「完全唔知不恰當係指邊」，估計可能與刊物內的字眼或受訪者有關。
總編稱續出版 「無得拿揑」界線
該報總編輯稱，日後仍會出版其他刊物，認為「無得拿揑」學校界線，「唯一方法可能是唔講學校、唔講政治」。
理大：望學生會為會員帶正向影響
理大回覆稱，由於理大學生報（50.1期）涉及不恰當及不符事實的內容，已要求學生會停止派發該刊物。校方稱，理大學生事務處不時與學生會保持溝通，就學生會事務提供指引，希望學生會為其會員帶來積極正向的影響。