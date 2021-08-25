港聞

港聞二

金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持

【明報專訊】港澳辦副主任黃柳權率領《十四五規劃綱要》宣講團訪港，特首林鄭月娥昨日表示，已向中央遞交一份策略文件，涉及本港金融、航運、商貿等「六個範疇」的策略，稱港府非常積極進取地爭取中央支持。黃柳權昨早出席一個高峰論壇時，表示內地將推出更多大灣區政策，促進地區改革制度、實現更高水平開放。

林鄭月娥昨出席行會前見記者，稱已安排港府主要官員與訪港宣講團介紹香港的金融、創科和航空，希望得到中央的進一步支持。林太稱，《十四五規劃綱要》屬方向性、指導性文件，港府已就「六個範疇」向中央遞交一份策略文件，列出一系列具體措施，所涉範疇包括金融、航運、商貿、亞太區國際法律及解決爭議服務、航空、區域知識產權貿易。

涉具體策略措施 施政報告將交代

中央的「十四五」規劃提出支持香港的八大範疇，除上述的六個範疇，亦包括中外文化藝術交流及創新科技。林太表示，近月走訪8間大學，當中不少從事基礎研究；她亦約見一些文化藝術團體，商討如何用好國家支持，打造香港成為一個中外文化藝術交流中心。她稱，將於10月發表的《施政報告》中詳細交代有關工作。

訪港宣講團昨繼續行程，早上出席由香港中國企業協會、香港貿發局舉辦的「擁抱『十四五』 融入『雙循環』高峰論壇」；論壇約300人參加，包括本地及外國工商界代表。黃柳權致辭時表示，香港在內地改革開放的過程中，具有獨特的地位及不可替代的作用，他歡迎國際企業在香港投資，並透過香港到內地投資。黃表示，前海、橫琴、河套區等地點將推出更多政策，促進平台建設、改革制度，並實現更高水平開放；他相信香港在金融、科技創新、服務業高端發展等範疇與大灣區城市互補優勢。

黃柳權表示，堅持「一國兩制」不變是中央的基本政策之一，稱中央支持香港保持自由港及獨立關稅區地位，支持香港鞏固提升競爭優勢，以及保護在港投資者合法權益的一貫政策也不會改變。他形容「海闊憑魚躍，天高任鳥飛」，稱香港是投資者的寶地，能提供更廣闊的發展舞台。

相關字詞﹕大灣區 黃柳權 十四五規劃 特首林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
超市偷碌柚 輔警被捕停職
超市偷碌柚 輔警被捕停職
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種
林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種
外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元
外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
鍾健平控組織集結 官拒保釋
鍾健平控組織集結 官拒保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議