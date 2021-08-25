金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持

林鄭月娥昨出席行會前見記者，稱已安排港府主要官員與訪港宣講團介紹香港的金融、創科和航空，希望得到中央的進一步支持。林太稱，《十四五規劃綱要》屬方向性、指導性文件，港府已就「六個範疇」向中央遞交一份策略文件，列出一系列具體措施，所涉範疇包括金融、航運、商貿、亞太區國際法律及解決爭議服務、航空、區域知識產權貿易。

涉具體策略措施 施政報告將交代

中央的「十四五」規劃提出支持香港的八大範疇，除上述的六個範疇，亦包括中外文化藝術交流及創新科技。林太表示，近月走訪8間大學，當中不少從事基礎研究；她亦約見一些文化藝術團體，商討如何用好國家支持，打造香港成為一個中外文化藝術交流中心。她稱，將於10月發表的《施政報告》中詳細交代有關工作。

訪港宣講團昨繼續行程，早上出席由香港中國企業協會、香港貿發局舉辦的「擁抱『十四五』 融入『雙循環』高峰論壇」；論壇約300人參加，包括本地及外國工商界代表。黃柳權致辭時表示，香港在內地改革開放的過程中，具有獨特的地位及不可替代的作用，他歡迎國際企業在香港投資，並透過香港到內地投資。黃表示，前海、橫琴、河套區等地點將推出更多政策，促進平台建設、改革制度，並實現更高水平開放；他相信香港在金融、科技創新、服務業高端發展等範疇與大灣區城市互補優勢。

黃柳權表示，堅持「一國兩制」不變是中央的基本政策之一，稱中央支持香港保持自由港及獨立關稅區地位，支持香港鞏固提升競爭優勢，以及保護在港投資者合法權益的一貫政策也不會改變。他形容「海闊憑魚躍，天高任鳥飛」，稱香港是投資者的寶地，能提供更廣闊的發展舞台。