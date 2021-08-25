反制裁法納附件三 林鄭：別無他選

全國性法律列入附件三有「頒布實施」和「本地立法」兩種形式。林太昨稱，就《反外國制裁法》，尤其香港是國際金融商貿中心，須適應香港法律和金融環境，另一方面不會為金融地位帶來太大影響，第三方面則不會被外國政客或西方媒體惡意炒作。

多名工商界代表昨出席「十四五」高峰論壇，香港中華總商會會長袁武表示，相信北京會繼續深入研究反外國制裁法在港落實的方法，在有更完善的方案時再提出。香港工業總會副主席莊子雄表示，總會正研究有關議題，認為全國人大常委會暫緩表決，給予會員更多時間了解法例，之後再向中央反映意見。

香港中華出入口商會副會長黃英豪表示，充分理解中央為何訂立《反外國制裁法》，但香港是國際金融中心，需評估金融界影響，例如在港營運的金融機構須遵本地法例，或同時有外國業務，法律通過後可能「夾在中間」，可能考慮撤出香港，或減少在港的業務。