反制裁法納附件三 林鄭：別無他選

【明報專訊】全國人大常委會暫不表決《反外國制裁法》納入《基本法》附件三在港實施。特首林鄭月娥早前向中央提交意見以本地立法形式在港實施，她昨稱可以理解常委會暫不表決的做法；並強調《反外國制裁法》是國家重要的外交策略，近年國家一些機構和官員，受到外國無理、粗暴制裁，香港均首當其衝受影響，形容她的立場只有一個，「就是一定支持列入附件三，別無他選」。
全國性法律列入附件三有「頒布實施」和「本地立法」兩種形式。林太昨稱，就《反外國制裁法》，尤其香港是國際金融商貿中心，須適應香港法律和金融環境，另一方面不會為金融地位帶來太大影響，第三方面則不會被外國政客或西方媒體惡意炒作。
多名工商界代表昨出席「十四五」高峰論壇，香港中華總商會會長袁武表示，相信北京會繼續深入研究反外國制裁法在港落實的方法，在有更完善的方案時再提出。香港工業總會副主席莊子雄表示，總會正研究有關議題，認為全國人大常委會暫緩表決，給予會員更多時間了解法例，之後再向中央反映意見。
香港中華出入口商會副會長黃英豪表示，充分理解中央為何訂立《反外國制裁法》，但香港是國際金融中心，需評估金融界影響，例如在港營運的金融機構須遵本地法例，或同時有外國業務，法律通過後可能「夾在中間」，可能考慮撤出香港，或減少在港的業務。