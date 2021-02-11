林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪

林鄭月娥昨出席行會前回應記者提問，談到民主黨參不參選立法會的問題，稱一個政黨不議政，不論政、不參政，就要質疑其存在價值，又認為政治組織除議政、論政、寫文章批評政府，亦希望進入政治體制改變現狀，因此政黨不參選有點奇怪（見表）。

她強調中央官員曾說「完善選舉制度並不是搞『清一色』」，符合愛國者的要求，擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，符合這些條件的人可繼續參選。

羅：黨內無人欲以不參選「攬炒」

羅健熙回應稱，盧文端和林鄭月娥說法是表達意見，認為「未係具體警告或威脅」，稱民主黨不參選的生存空間，本身已是該黨討論時涉獵到的範疇。他不認為不參選就無任何價值，因為該黨在地區與市民聯繫，仍代表到部分人的意見。他表示，正常政黨政治有空間參與選舉，甚至以執政為目標，但在香港政治環境下，民主派無可能執政。

羅強調黨內從來沒有人認為以不參選「攬炒」，亦沒聽聞過黨內有人認為可透過不參選而威脅當局善待在囚黨友。

黃俊瑯：民主黨內部討論期間不應施壓

新思維代主席黃俊瑯表示，一直鼓勵民主派參選，但近日盧文端的文章具「威嚇性」，他認為不應在民主黨內部討論期間施加政治壓力。黃亦稱，政治組織「奇怪與否」亦毋須行政當局理會，指政黨除進入體制，亦可視乎定位在地區服務，參選非政治交易，不應對民主黨「上綱上線」。

明報記者