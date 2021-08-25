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港聞二

高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入

【明報專訊】本港昨增7宗新型冠狀病毒輸入個案，當中5人從巴基斯坦抵港。港府早前一度禁止來自巴基斯坦的民航客機來港，5月底至8月中無錄得當地抵港輸入個案，自本月放寬巴基斯坦港人回港，至昨日的6天內錄得7宗來自巴基斯坦的確診。有醫生認為這反映滯留巴基斯坦的港人陸續回港，相關確診趨勢會延續，如能分開檢疫設施處理高風險地區抵港者會較好。

昨增7宗輸入 5已打兩針

昨日新增7宗輸入個案全部帶L452R變異病毒，當中5人已接種兩劑新冠疫苗；另初步確診少於5宗。其中一名來自土耳其的56歲女病人已接種兩劑科興疫苗，並於上月中驗出抗體呈陽性；另有一人從立陶宛抵港。5名確診者於8月22日由巴基斯坦抵港，屬親友關係，均在機場驗出確診，4人曾接種復必泰疫苗，餘者為一名6歲男童。

一度禁抵港 三級制放寬接種者回港

港府一度禁止來自巴基斯坦的客機來港，以及禁止曾逗留當地者從任何地方登機來港，本港於5月底至8月中無錄得巴基斯坦抵港的輸入個案。至本月9日，港府入境檢疫政策改為高中低風險三級制，巴基斯坦屬高風險地區，已接種疫苗的香港居民可從當地回港，而自本月19日至昨日已有7宗巴基斯坦抵港者確診。

另外，衛生署昨公布，由於阿聯酋航空於8月22日由迪拜和曼谷抵港的航班EK384有5名乘客經抵港檢測確診，禁止阿聯酋航空營運的客機於8月24日至9月6日從迪拜和曼谷着陸香港。

梁子超倡高風險區抵港者分開檢疫

巴基斯坦過去14日新增逾5.5萬宗確診，累計逾112萬人染疫、2.5萬人喪生。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，香港有不少南亞裔居民，他們有香港居民身分，需有方法讓他們回港。他說自政府實施新政策，滯留外地的港人開始訂機票和檢疫酒店安排返港，相信近日第一批人回來，並會陸續增加，有關抵港者確診的趨勢會延續，因此在機場和檢疫酒店需嚴格防守，如能分開檢疫設施獨立處理高風險地區抵港者會較好。

（新冠疫情）

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