港聞

港聞二

外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元

【明報專訊】港府正與菲律賓及印尼商討確認外傭當地接種疫苗紀錄的方法，以安排恢復外傭來港工作，料本周內公布詳情。特首林鄭月娥昨日表示，政府已覓得一間提供約400間房的特定檢疫酒店。據悉該酒店為荃灣絲麗酒店，每晚住宿連三餐初步定價為660至700元；當局正物色另一間約有500間房的酒店。有中介稱僱主普遍接受每晚300至500元價位，若每晚收費700元，檢疫21天需近1.5萬元，連同中介費，僱主須付逾2.77萬元，相信對部分僱主造成大壓力。

連中介費近3萬 業界料部分僱主壓力大

林太昨在行會前見傳媒稱，不少外傭因疫情難以來港，本港外傭總數減少數萬人，需逐步有序地讓本港家庭可聘請外傭。她說政府不會容許每周有數千外傭抵港，否則若機場驗出陽性或檢疫期間確診人數增加，或導致醫療系統超出負荷。

香港僱傭公會主席陳東風表示，僱主普遍接受中低價位的房價，即每晚介乎300至500元，這樣外傭酒店檢疫費用通常在8000至1.4萬元之間，另需繳付包括機票在內的1.1萬至1.3萬元中介費。他說若酒店最終定價六七百元，連同中介費，僱主可能要付約2.77萬元，相信對部分僱主造成大壓力。他期望政府可物色到800至1000間房，相信這樣可於未來三四個月讓大部分外傭抵港，但他關注菲律賓疫苗證書問題，因外傭需預約辦理手續才能領取證明，目前當地預約名額緊張，他今日會與菲律賓駐港總領事館人員見面，商討如何改善程序。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒說，僱主憂慮外傭接種疫苗後仍會感染，將病毒帶回家庭，呼籲當局不要讓大批外傭同時抵港。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
超市偷碌柚 輔警被捕停職
超市偷碌柚 輔警被捕停職
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種
林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持
金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
鍾健平控組織集結 官拒保釋
鍾健平控組織集結 官拒保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議