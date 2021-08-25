外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元

連中介費近3萬 業界料部分僱主壓力大

林太昨在行會前見傳媒稱，不少外傭因疫情難以來港，本港外傭總數減少數萬人，需逐步有序地讓本港家庭可聘請外傭。她說政府不會容許每周有數千外傭抵港，否則若機場驗出陽性或檢疫期間確診人數增加，或導致醫療系統超出負荷。

香港僱傭公會主席陳東風表示，僱主普遍接受中低價位的房價，即每晚介乎300至500元，這樣外傭酒店檢疫費用通常在8000至1.4萬元之間，另需繳付包括機票在內的1.1萬至1.3萬元中介費。他說若酒店最終定價六七百元，連同中介費，僱主可能要付約2.77萬元，相信對部分僱主造成大壓力。他期望政府可物色到800至1000間房，相信這樣可於未來三四個月讓大部分外傭抵港，但他關注菲律賓疫苗證書問題，因外傭需預約辦理手續才能領取證明，目前當地預約名額緊張，他今日會與菲律賓駐港總領事館人員見面，商討如何改善程序。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒說，僱主憂慮外傭接種疫苗後仍會感染，將病毒帶回家庭，呼籲當局不要讓大批外傭同時抵港。

（新冠疫情）