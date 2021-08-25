港聞

港聞二

林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種

【明報專訊】每日接種首劑新冠疫苗人數至前日已連續5日跌破3萬，特首林鄭月娥昨早表示需催谷上班族打針，強烈呼籲僱主要求所有員工打針，否則定期自費檢測病毒，期望推動接種數字回升。香港中華廠商聯合會會長史立德認為目前本港接種情况不俗，無必要強制員工打針。

聶德權：「即日籌」擬擴至12歲以上學生

公務員事務局長聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，期望以9月底前接種首針率達七成作「階段性目標」，但近日預約及接種首針數目減少，擔心能否達標。他說正考慮將「即日籌」擴至涵蓋12歲以上學生，預料一兩日內公布。就接種中心運作時間，他說下月上旬會決定11月後的安排，相信很有機會繼續運作，但規模及數量會減少。

林鄭：對生意有幫助 毋須提供實質誘因

特首林鄭月娥昨表示需催谷上班族接種，因他們需每天乘交通工具，亦有些需頻密與人接觸，再次強烈呼籲企業僱主仿效政府對公務員的措施，要求所有員工接種疫苗，否則定期自費檢測病毒，以推動接種數字回升。被問到如何鼓勵接種，她稱法定機構亦會實施不打針便須定期檢測，認為毋須為私營機構提供實質誘因，因要求僱員接種能助建免疫屏障，有利放寬社交距離等措施，對生意有幫助。她說：「我現在提出非常強烈的信息，商界應要求僱員接種，如未能或拒絕接種，最少要有恆常檢測陰性證明以繼續工作。」

廠商會：有獎賞計劃 鼓勵總比強制好

廠商會會長史立德認為目前本港接種情况不俗，無必要強制員工打針，「鼓勵總比強制好」，而廠商會早前亦有推出疫苗獎賞計劃。他說多人接種疫苗能形成保護網，更好地保護他人。香港中華出入口商會副會長黃英豪認為，若香港要加入內地的經濟內循環，便需盡快提高疫苗接種率。他指全球均以接種疫苗作通關的前提，政府應為已打針者提供優待政策。他說需考慮每人的身體狀况，毋須強制打針。香港工業總會副主席莊子雄表示需「谷針」讓社會走向正常，企業可透過優惠、假期等鼓勵員工打針，工商界都期望早日通關。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
郵寄票遲到視無效 律師籲改進
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
指復康會28年無轉介個案 理大入稟收舖
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
鐵騎士命喪新娘潭 母認屍嚎哭
超市偷碌柚 輔警被捕停職
超市偷碌柚 輔警被捕停職
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
食物不夠違檢疫外出 機師上訴判囚改罰款
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」
外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元
外傭集中荃灣絲麗酒店檢疫 21日食宿料破萬元
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
高風險區港人返港 6日7宗巴基斯坦輸入
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
林鄭：民主黨不參選奇怪 質疑存在價值 羅健熙稱仍在地區聯繫市民 撕裂香港仍想連任才奇怪
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
反制裁法納附件三 林鄭：別無他選
金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持
金融商貿等六範疇獻策 配合十四五爭中央支持
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
理大指令學生報下架 指內容不當不實 學生會總編：校方未提具體內容 料關石牆花訪問
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
女警庭上屢翻口供 涉縱火6男女准簽保守行為
鍾健平控組織集結 官拒保釋
鍾健平控組織集結 官拒保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
理大衝突28人控集結擬兩案合併 9人續保釋
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
官：准索訟費非為懲罰 藏械中五生免繳17萬元
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
反緊急法遊行衝突棍打被告 警認不知對方事前行為
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
港鐵學生優惠網上辦理 料21萬學生受惠 擬擴至其他票務
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
建議施政加強愛國教育 教聯會倡成立支援中心
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】元朗區會補選副主席 泛民3人「變節」 建制鄧賀年勝選
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】肥尹獄中變Fit尹 勸牆外「不需硬碰」
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】姐姐牛一妹妹賀壽 氣氛和諧
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】區議員搞「屋苑管理不善」攝影賽
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】盧煜明獲英「皇家獎章」 看齊達爾文
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議
【Emily】財會諮詢 無人反對廢除提臨時動議