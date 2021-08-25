林鄭促僱主要求不打針員工自費驗 廠商會會長史立德：無必要強制接種

聶德權：「即日籌」擬擴至12歲以上學生

公務員事務局長聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，期望以9月底前接種首針率達七成作「階段性目標」，但近日預約及接種首針數目減少，擔心能否達標。他說正考慮將「即日籌」擴至涵蓋12歲以上學生，預料一兩日內公布。就接種中心運作時間，他說下月上旬會決定11月後的安排，相信很有機會繼續運作，但規模及數量會減少。

林鄭：對生意有幫助 毋須提供實質誘因

特首林鄭月娥昨表示需催谷上班族接種，因他們需每天乘交通工具，亦有些需頻密與人接觸，再次強烈呼籲企業僱主仿效政府對公務員的措施，要求所有員工接種疫苗，否則定期自費檢測病毒，以推動接種數字回升。被問到如何鼓勵接種，她稱法定機構亦會實施不打針便須定期檢測，認為毋須為私營機構提供實質誘因，因要求僱員接種能助建免疫屏障，有利放寬社交距離等措施，對生意有幫助。她說：「我現在提出非常強烈的信息，商界應要求僱員接種，如未能或拒絕接種，最少要有恆常檢測陰性證明以繼續工作。」

廠商會：有獎賞計劃 鼓勵總比強制好

廠商會會長史立德認為目前本港接種情况不俗，無必要強制員工打針，「鼓勵總比強制好」，而廠商會早前亦有推出疫苗獎賞計劃。他說多人接種疫苗能形成保護網，更好地保護他人。香港中華出入口商會副會長黃英豪認為，若香港要加入內地的經濟內循環，便需盡快提高疫苗接種率。他指全球均以接種疫苗作通關的前提，政府應為已打針者提供優待政策。他說需考慮每人的身體狀况，毋須強制打針。香港工業總會副主席莊子雄表示需「谷針」讓社會走向正常，企業可透過優惠、假期等鼓勵員工打針，工商界都期望早日通關。

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