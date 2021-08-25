袁國勇：全民接種始談通關鬆綁「共存」 稱變種病毒令群體免疫成「空中樓閣」

星改共存策略 林鄭：接種率高於香港

就新加坡等國家現採取「與病毒共存」策略，香港會否考慮讓接種者免檢疫入境？特首林鄭月娥昨日回應稱，新加坡接種率高於香港，而香港未達令人放心的接種率。

她說「清零」與「與病毒共存」策略並非絕對，會持續監察作最好決定。她說要為香港建立雙屏障，在外防輸入做到滴水不漏，且提升接種率讓社區有保護屏障。

公務員事務局長聶德權昨在商台《晴朗的一天出發》稱，除非有醫學原因不宜接種，「每一個人都應該接種疫苗」，這是回復正常生活的唯一方法，但現時接種率遠不足夠，「現時這階段說與病毒共存，大家不用指望會有正常生活」。據昨晚公布數據，本港首針接種率佔可接種人口59.1%。

袁：清零非為滅毒 爭取時間全民接種

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、名譽助理教授龍振邦、名譽講師趙晞揚在本報撰文表示，新冠病毒的基本繁殖率由原始株的2.5增至Delta變種的7，復必泰疫苗有效率下降至約88%，推算要約97.4%接種率才能達到群體免疫；以科興疫苗對Delta有效率約60%推算，達群體免疫之門檻為142.9%接種率，因此本港所需的疫苗接種率介乎97.4%至142.9%。文章指出，變種病毒讓群體免疫「幻想破滅」，逾100%接種率「驟眼看似違反常理」，但反映群體免疫門檻大幅提高，「變成一個無法達到的空中樓閣」。

文章續指出，一宗輸入個案漏網就能出現大型社區爆發，本港現需維持圍堵清零策略，這不是為撲滅新冠，而是爭取時間為全民接種疫苗。若香港不及早開關，恢復經濟活動，則無法生存，現應盡快接種疫苗，讓大部分市民有一定程度免疫力，降低病毒殺傷力。文章又提出4項建議，包括已打針及驗出抗體者，隔日驗核酸可減檢疫；參加宴會、健身、舞會、中學授課等，須出示疫苗證明；學校、宴會廳等要改善鮮風流量；即使90%人口打了針，仍需戴口罩，且要打流感針，以防反彈。

文章最後指出，他日全民完成接種疫苗後能深入討論共存方針，但接種率低，很難深入討論下一階段的防疫策略。

明報記者

（新冠疫情）