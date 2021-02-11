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大埔車禍的士司機發燒缺席提堂 暫控危駕致死 孕婦死者妻轉穩定離ICU

【明報專訊】大埔廣福道周日發生的嚴重的士車禍，至今造成2死8傷。涉事的士司機暫被控一項危險駕駛導致他人死亡罪名，昨午在粉嶺裁判法院提堂，惟他因發燒留院而缺席應訊，控方申請將案押後，待被告出院時再訊。另外，男死者親友昨到意外現場拜祭。

被告的士司機莫培華（63歲），昨被控一項危險駕駛導致他人死亡罪；控罪指他於本年8月22日，在大埔廣福道危險駕駛車牌NJ861的市區的士，引致鄭鈞海死亡。裁判官黃國輝批准將案押後至周五，如被告提早出院，則安排在周五前提訊，其間被告須交由警方看管。

案中59歲男子鄭鈞海及63歲女子宋婉芬先後死亡。據了解，38歲受傷孕婦及男死者51歲妻子昨情况由嚴重轉為穩定，已離開深切治療部（ICU），轉往普通病房留醫；孕婦的4歲兒子仍危殆。

家屬現場拜祭 哭叫「唔好留喺度」

死者鄭鈞海的家屬昨早到沙田富山殮房辦理認屍手續，4男1女包括死者子女，逗留約一小時後離去。至下午4時許約30名家屬在意外現場拜祭，眾人神情哀傷，死者長女情緒激動，眼眶泛紅。警方封鎖涉事路段所有行車線，道士在重新安裝的紅綠燈上，掛上死者生前所穿的衣物。死者兒子跪地祭祀，其餘親友默站後方，雙手合十低頭悼念，並擺放祭品及鮮花，大叫「唔好留喺度喇」。拜祭約半小時完成，有親友事後情緒激動落淚，與其他親友互相擁抱。死者弟弟稱心情仍需時平復。

死者女兒昨晚透過大埔區議員何偉霖facebook發聲明，感謝街坊的心意捐款，她稱本身得悉不少熱心大埔街坊想略盡綿力，所以才接受「心意捐贈」，但經傳媒報道後演變成「非常困難」需要捐款，實非原意，故暫停捐款，希望大家幫助其他有需要的人。她指早前籌得的款項，會用於父親後事及母親日後醫療及康復，「有心理準備這條路係會好漫長」，幸弟弟剛剛畢業，可以有更多時間照顧家人。何偉霖則表示目前仍未能聯絡到另一名死者家屬，擔心對方情况。

區會倡加裝膠柱鐵欄 反應正面

運輸署昨派員到意外路段量度路面，檢視設計是否有改善空間。大埔區議會副主席劉勇威連同約10名議員，昨到運輸署與官員開會討論意外跟進。政府2018年將的士司機駕照有效期由原本的1年延長至10年，劉表示有區議員在會上提出，認為10年太長，冀署方檢討，提高對專業司機在駕駛態度上的要求。他又稱坊間有聲音要求拆除安全島，署方表示有關位置必須加裝燈柱，即使並非安全島規格，亦會有人在該處站立。他又稱已反映可在意外路段加裝膠柱及鐵欄，署方反應較正面。劉計劃下月7日的區議會大會邀請運房局、運輸署及社署等部門出席，交代意外成因。

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