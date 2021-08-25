指復康資源協會28年無轉介個案 理大入稟收舖

原告為香港理工大學，被告為復康資源協會。入稟狀指原告1988年與「香港復康會」簽署協議備忘錄，將中心租予復康會，復康會毋須付租金，只需每年繳付一萬元雜費；該中心提供門診服務，並將需要研究復康器材的病人轉介予理大科技中心。復康會於1992年將中心業務轉予被告，惟1993年後被告再無轉介個案，原告2015年要求收回單位，但被告拒絕遷出。

理大：復康資源協會近零成本運作大學空間應用作研究

原告一方指，被告無權永久租用單位，只要原告給予被告合理通知期，便有權終止協議；又指被告已享用空間近30年，一直以近乎零成本運作，現時理大每年須支付上百萬元營運成本，強調大學空間理應用在教育和研究，現時情况已偏離原則。

被告一方則指，協議由1988年開始已訂明，復康中心地址用途是復康服務，並非由理大決定用途，中心的營運亦非基於理大慷慨，而是取決於中心的實際貢獻；被告一方同意，中心的合作是基於互惠互利原則，但理大不能單方面下令被告遷出，須建基於雙方協議。

【案件編號：HCA1789/17】