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郵寄票遲到視無效 律師籲改進

【明報專訊】律師會昨晚舉行理事改選，現任「開明派」理事林洋鋐、彭皓昕的聯合facebook專頁在改選前發帖指出，有會員接獲處理選票的機構「Tricor」致電通知，稱其郵寄選票或授權票上周初雖已寄出，惟在截止日期後才收到，將被視為無效選票。有律師稱身邊最少10多人出現同樣情况；不過，即使選票因而無效，律師昨晚仍可親身出席會員大會投票。

律師會會長彭韻僖昨午書面回覆本報稱，選舉將根據律師會的組織章程細則進行，有關投票的情况，律師會不作任何評論。根據理事會選舉的「常見問題」，若選票在截止日期後才送抵處理選票的機構，會被視為無效。

上周三寄 以為周六送抵

律師會投票分為3種方式：郵寄票、授權票及親身出席，前兩者分別在8月21及22日下午截止。律師陳小姐（化名）向記者稱，她在上周三（18日）寄出選票，原預計周五、六會送達，惟前晚接獲來電，機構稱本周一（23日）才收到其選票，故投票無效。陳小姐表示改為昨日前往周年會員大會親身投票，但得悉有其他與她同情况的律師，昨晚因已有其他事情，未能親身投票。

另一律師表示，聽聞身邊最少約10人出現類似情况，估計或因郵寄問題延遲，不認為機構刻意擾亂選舉，但慨嘆因技術問題令部分會員選票無效，認為可作改進，例如探討電子投票。

有專業派理事強調，要在律師會選舉投票有很多方法，除了郵寄外，亦可親身把選票交往處理機構，又可親身出席會員大會。

相關字詞﹕會員大會 律師會 選舉

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