律師會改選 「專業派」全取5席 20理事剩6「開明派」 馬道立致辭籲「非政治化」

據了解，「專業派」5人各獲超過3000票，當中陳國豪獲最高票，「開明派」參選人則各獲接近2000票，雙方差距逾千票。

消息：雙方差距逾千票

多於一名出席者稱，馬道立獲頒授律師會榮譽會員，並在會上致辭，他主要講述司法獨立事宜，包括提到法官不應有偏頗、律師會應「非政治化（apolitical）」，並強調律師在《法律執業者條例》下有重要功能。他會後回應「眾新聞」稱，致辭冀表達支持法治；惟被問到如何看林太警告要與律師會「斷交」，馬道立拒絕回應。

馬道立拒回應林鄭斷交論

律師會共有20名理事，每年改選其中5席。今年「專業派」有5名參選人，當中包括的近律師行合伙人、廣西防城港市政協委員袁凱英；「開明派」若不計早前退選的羅彰南（Jonathan Ross），則有馬秀雯等3人競逐；另外兩名參選人黎蒑及唐瑋綸則立場不明。

多名參選人昨被問到對選情看法均三緘其口，「專業派」的陳國豪稱會平常心面對，被視為「開明派」的馬秀雯被問到心情如何時，僅稱感到興奮。

官媒特首選前吹風

羅彰南收威嚇退選

今年律師會選舉風波不斷，《人民日報》早前發表評論文章，稱律師會應「搞專業不搞政治」；林鄭月娥更明言，如律師會變成政治化團體，必須重新審視政府與律師會的關係。有法律界人士憂慮，若「開明派」奪過半席位，律師會變得政治化，或被收回監管權。但開明派在理事會中原有6席；在羅彰南退選後，開明派參選人只剩3人，即使全勝亦未能在理事會中過半。

多名建制派昨亦現身，包括基本法前副主任梁愛詩、港區人大代表陳曉峰等人。律師會前會長、立法會議員何君堯稱，不論投票結果如何，冀律師會作為專業組織，可繼續由行業自行管理及發牌。

明報記者