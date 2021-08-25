曾推動香港人權與民主法案 朱牧民辭香港民主委員會總監

未交代原因 兩董事同離職

朱牧民在facebook表示，他和整個團隊已離開HKDC，對於過去兩年能夠服務香港，並在美國國內為香港創造更強大聲音感到榮幸。他稱，自己仍深受本港社會運動啟發，會在有需要時繼續協助美國盡力支持香港。他亦寄語眾人「如水、向前」（Be water and onward），但並未交代離職原因。

董事局主席楊錦霞在Twitter讚揚朱牧民自創立HKDC以來，努力不懈為港人發聲，又形容本港局勢急速惡化，令HKDC使命更重要，未來將重組管理層，並加強與美國決策者及全球本港社運人士聯繫。

12港人案控方案情：李宇軒經朱牧民交美國制裁名單

HKDC於2019年9月17日在美國首都華盛頓成立，一直推動美國國會關注本港狀况，除了成功推動美國通過香港人權與民主法案外，亦游說議員推動《香港避風港法案》及《香港人民自由和選擇法案》等。

央視去年7月報道，香港警方根據港區國安法通緝包括朱牧民在內等6人。12名港人之一、「香港故事」成員李宇軒本月19日在高等法院承認一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，控方案情稱李宇軒於前年12月透過朱牧民向3名美國參議員提交144人的制裁名單。