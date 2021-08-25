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教協函會員 稱獲悉不解散「後果嚴重」

【明報專訊】早前宣布解散的教協將舉行特別會員代表大會，擬修改會章以降低解散門檻。教協向會員代表發信，稱面對官方的抨擊已提出多個妥協方案，不過該會「多名負責人從不同的可靠渠道獲得一致信息，是教協必須即時解散否則後果嚴重」，「可靠消息亦證實，不同政府部門已展開調查」。教協稱拒絕解散的結果極可能是拘捕和凍結資產，使該會不得不思考前路，並決定解散。

教協會長馮偉華、監事會主席潘天賜及全體理監事發信，邀請會員代表參與周六（28日）舉行的會議。信中表示，教協盡力尋求繼續運作的方法，但有《蘋果日報》前車之鑑，「若教協堅持的結果是被取締、資產被凍結，所有員工將無法取得薪酬而陷入困境，教協商業合作伙伴也要被迫停業，或收不到貨款而蒙受重大損失」，故教協理事會慎重商議後一致決定解散。教協會章列明須有全體合格會員三分之二或以上以秘密投票表示同意，方得解散。該會擬在特別會員代表大會討論及決議修改有關條文，將解散門檻降低為「於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上，以秘密投票表示同意」。

周六開會擬改會章 降解散門檻

教協在信中稱，正委託獨立清盤會計師進行清盤工作；按會章規定，該會所欠一切合法債項皆須清還，餘款由合格會員均分，而會籍計算則由宣布解散的記者會當天（即8月10日）劃線。

相關字詞﹕潘天賜 馮偉華 會員大會 解散 教協

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