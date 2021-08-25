港大問評議會學生投票意向 以定禁足執行

4名港大生上周三（18日）被控宣揚恐怖主義罪，翌日提堂及須還押。而在校方層面，港大亦就事件調查，及考慮如何執行校委會本月4日的聲明，勒令出席該次會議的評議會成員禁踏足校園及用大學設施。

港大截稿前未有回應

港大教務長曾詠詩及高層早前與所有評議會成員逐一會面，有成員昨收到校方電郵，要求周五前回覆3條問題，包括就有否出席7月7日的會議，如有，是參加了整場或部分會議；是否提出該動議，是否和議人，最後問及投票意向。校方又稱，歡迎同學提供更多資料解釋其會議的角色及參與。

前評議員：如鼓勵爆料自保 做法可恥

有港大學生會評議會前評議員回應，相關事件已經進入法律程序，但校方仍要求學生自證在事件中自身角色及參與，做法不合理亦置學生的權利與利益於不顧，有違作為學校及高等學府的基本責任。他們又引述教務長於電郵指出，學生回應與否會被納入考慮，決定如何執行校委會8月4日決定，指此做法有如囚徒困境（Prisoner's dilemma），鼓勵學生向校方提供資訊以保自身利益，做法極度可恥、有違教育專業。他們促校方立即撤回相關處分。